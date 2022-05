Des Mac et des sabres laser : découvrez les coulisses de la création sonore de Star Wars

On découvre par exemple, au fil des rencontres avec les artistes et les ingénieurs du son interviewés, la base de données qui regroupe pas moins d'un million de sons distincts utilisés dans les neuf films de la saga et tous leurs dérivés, ainsi que dans de nombreux blockbusters comme les films Marvel Studios, Pixar ou encore Disney. Une mine d'or jalousement gardée au cœur du ranch.

Le documentaire revient également sur les origines de Star Wars et sur le travail de Ben Burtt, le designer sonore historique de la saga qui a créé des sons aussi iconiques que celui du sabre laser ou les petits bips de R2-D2.

Évidemment, la vidéo met aussi en avant les machines et les logiciels Apple, massivement utilisés au sein de Skywalker Sound, notamment le 130 Mac Pro au format rack pour faire tourner les logiciels ProTools rapidement et permettre aux créatifs de travailler le plus confortablement possible.