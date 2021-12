Hans Zimmer kiffe l'audio spatialisé d'Apple (et l'AirPods Max)

Hans Zimmer, l'un des compositeurs de musique de film parmi les plus populaires au monde, avec notamment à son actif les bandes originales de Black Rain, Gladiator ou encore Pirates des Caraïbes, s'est livré au jeu de l'interview pour Apple Music. Et celui-ci y fait une révélation pour le moins étonnante. Recevant régulièrement des cadeaux de la part de Jony Ive, l'un des designers les plus connus d'Apple , et ce, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, Zimmer a testé, sans le savoir et en avant première, ce qui pouvait alors être l'AirPods Max de la Pomme.

Ive avait pourtant déjà quitté la firme de Cupertino, mais ce n'est pour autant pas improbable, puisque le designer avait annoncé que ses collaborations avec Apple se poursuivraient au-delà de 2019 . C'est au début de la pandémie de COVID-19 que Hans Zimmer annonce avoir reçu le présent, avec un simple mot de Ive : « I made this. » Une véritable révolution s'opère alors pour le compositeur, qui tombe sous le charme du casque sans-fil .