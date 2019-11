Ça y est, Jony Ive ne fait officiellement plus partie d'Apple

Jony Ive n'est plus chez Apple

Source : Gsmarena.

On lui doit le design de certains terminaux Apple emblématiques comme l'iPhone. Jonathan Ive ne fait désormais plus partie du groupe Apple. Rappelons que ce designer britannique avait été recruté par Apple en 1992.C'est au début de l'été qu'Apple avait officialisé le départ, en fin d'année 2019, de Jony Ive, qui avait été promu 4 ans plus tôt au poste de, créé spécialement pour lui.Pas de panique toutefois : si Jony Ive ne fait plus partie d'Apple, il a fondé sa propre société de design, baptisée, qui promet de recruter les plus grands créatifs du monde. Une société qui travaillera avec des clients de renom, à commencer par... Apple.