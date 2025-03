Disney Research est l'une des premières sociétés à exploiter ce dispositif. Et pour le présenter, quoi de mieux que de l'intégrer dans un robot directement inspiré de l'univers Star Wars ? Lors de sa keynote, Jensen Huang a ainsi fait venir une petite machine baptisée Blue sur scène. Il s'agit d'un robot BDX, qui sera introduit dans le film The Mandalorian and Grogu actuellement en tournage. À noter qu'il a de grandes ressemblances avec BD-1, le droïde de Cal Kestis dans les jeux Star Wars: Fallen Order et Survivor.