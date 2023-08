Disney ne voit pas son avenir sans IA

Mais pour quoi faire ? La première motivation serait de réduire les frais de production. Les superproductions coûtent toujours plus cher et exigent donc des recettes toujours plus élevées. Le dernier Indiana Jones a nécessité à lui seul un budget de plusieurs centaines de millions de dollars, dont une partie a été utilisée pour soutenir le travail d'une centaine d'artistes chargés de rajeunir Harrison Ford. Ce, seulement pour les quelques premières minutes du film.

Cela aurait-il été plus facile, plus rapide et moins coûteux avec des technologies plus récentes, dans la lignée de celles proposées par Midjourney ou DALL-E ? Selon un témoignage interne recueilli par Reuters, Disney en est convaincu et cherche bien d'autres façons d'intégrer des programmes d'IA dans ses processus de production. Le géant américain avait déjà entrepris des initiatives analogues, notamment avec la génération procédurale de décors pour certains de ses films d'animation, et l'utilisation de l'Unreal Engine lors du tournage de la série TheMandalorian.