IA : Harrison Ford rajeuni dans le dernier Indiana Jones, il y a eu des précédents !

La première fois qu'un acteur a été rajeuni pour les besoins d'un film remonte à 2006 avec X-Men : L'Affrontement final. La technologie a depuis fait bien du chemin et reçu notamment le concours de l'intelligence artificielle pour des résultats plus convaincants (mais encore imparfaits).

Le dernier exemple le plus crédible en la matière est bien sûr Indiana Jones 5, où Harrison Ford va être rajeuni de 40 ans grâce à l'IA. L'acteur (qui a reçu une Palme d'or d'honneur durant le Festival de Cannes de cette année) s'est d'ailleurs exprimé de manière assez élogieuse sur cette technologie : « Ils ont cette IA qui peut récupérer tous les plans qui ont été tournés pour Lucasfilm. Ils peuvent les réutiliser en fonction de l'angle de la lumière ou de mon expression. Après, je dois porter des petits points sur le visage pour enregistrer des dialogues, et ils me rajeunissent. C'est fantastique. »