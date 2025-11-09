Parce qu'il n'y a pas que Star Wars dans l'infini de l'espace intergalactique, Lego officialise un tout nouveau set dédié à l'autre grande saga de science-fiction spatiale : Star Trek.
Depuis quelques décennies déjà, Lego ne se contente plus de simples briques colorées. La marque danoise a bâti un empire pop-culturel en multipliant les partenariats prestigieux : Star Wars, Harry Potter, Marvel, Disney ou encore Nintendo et SEGA. Chaque collaboration transforme l’imaginaire cinématographique ou vidéoludique en univers miniature, mêlant nostalgie, créativité et collectionnite assumée. Dernier set annoncé ? Un certain Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701-D.
Un set LEGO Star Trek pour Noël !
Vous l'aurez compris, il s'agit ici de rendre un vibrant hommage à la série américaine dont le premier épisode remonte à 1966, au travers d'un nouveau set composé d'un total de 3 600 pièces, et basé sur le modèle de la série The Next Generation (La Nouvelle Génération), diffusée de 1987 à 1994.
Outre le célèbre vaisseau spatial commandé par le capitaine Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), le set proposé par Lego va également permettre de reconstituer son précieux équipage, exception faite pour Tasha Yar.
Un set de 3 600 pièces, au prix de 379,99€
Pour le reste, il sont venus, ils sont (presque) tous là : le Capitaine Jean-Luc Picard, Geordi La Forge, William Riker, sans oublier la barmaid Guinan, Dr. Beverly Crusher, Data, Worf et, enfin, Wesley Crusher
Lego prépare une grande opération pour la fin du mois de novembre, avec une vidéo de lancement qui pourra compter sur la participation de Jonathan Frakes, réalisateur régulier de Star Trek et interprète du commandant William T. Riker dans Star Trek : The Next Generation. L’acteur y présentera un set U.S.S. Enterprise NCC-1701-D dédicacé, qu’un heureux fan pourra remporter.
Petit plus à même de faire chavirer plus d'un fan de la licence : le set Star Trek Type-15 Shuttlepod sera offert en cadeau pour tout achat réalisé entre le jour de la sortie, soit le 28 novembre prochain (date de disponibilité du set), et le 1er décembre.
Côté tarif, il faudra débourser pas moins de 379,99€ pour mettre la main sur ce set Lego Star Trek Enterprise NCC-1701-D (réservé aux plus de 18 ans). Pour rappel, Lego a récemment commercialisé un set Ultimate Collector Series de plus de 9 000 pièces représentant la célèbre station spatiale de Star Wars, l’Étoile de la Mort, telle qu’elle apparaît dans Le Retour du Jedi. Un modèle d'exception, mais presque trois fois plus cher que le vaisseau phare de Star Trek…