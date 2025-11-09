Lego prépare une grande opération pour la fin du mois de novembre, avec une vidéo de lancement qui pourra compter sur la participation de Jonathan Frakes, réalisateur régulier de Star Trek et interprète du commandant William T. Riker dans Star Trek : The Next Generation. L’acteur y présentera un set U.S.S. Enterprise NCC-1701-D dédicacé, qu’un heureux fan pourra remporter.

Petit plus à même de faire chavirer plus d'un fan de la licence : le set Star Trek Type-15 Shuttlepod sera offert en cadeau pour tout achat réalisé entre le jour de la sortie, soit le 28 novembre prochain (date de disponibilité du set), et le 1er décembre.