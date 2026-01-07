Gemini va bousculer vos usages sur Google TV : la technologie va bientôt s'adapter à vos besoins en un clin d'œil.
Bien qu'il soit copié par les plus grands, Google TV n'a pas encore atteint ses objectifs de rentabilité. Qu'à cela ne tienne, Google a plus d'un tour dans son sac et mise sur Gemini pour séduire davantage d'utilisateurs : l'IA a remplacé l'année dernière Google Assistant au sein des Smart TV. Elle devrait bientôt s'enrichir de nouvelles fonctions bien utiles. On vous explique.
Des interactions plus naturelles avec Google TV
Google a profité du CES 2026 pour dévoiler ses avancées concernant Gemini pour Google TV. La firme a multiplié les possibilités d'interaction avec Google TV en permettant à l'utilisateur de poser des questions en langage naturel au dispositif, pour demander des informations, rechercher des contenus et bien plus encore.
Une nouvelle interface a notamment été créée afin que l'IA affiche une grande variété de réponses, sous la forme d' « images, de vidéos et d'actualités sportives en temps réel. » Les sujets complexes ne sont pas oubliés puisque Google va proposer une option « Analyse approfondie » capable de fournir des « présentations commentées et interactives, simplifiées pour toute la famille. »
Le géant de la Tech a aussi décidé de faciliter la vie des utilisateurs en leur permettant d'ajuster plus rapidement les paramètres d'affichage et de son de leur téléviseur. Il suffira, par exemple, de dire que l'écran est trop sombre pour que Gemini modifie aussitôt la luminosité.
Une mise à jour qui met aussi le visuel à l'honneur
Alors que Samsung avait déjà, fin décembre, annoncé l'intégration prochaine de Google Photos dans ses téléviseurs, Google emboîte, comme on s'y attendait, le pas au constructeur en ajoutant plusieurs nouvelles fonctions pour son service de stockages d'images et de vidéos :
- Il sera bientôt possible de demander à l'IA de chercher des moments ou des personnes dans Google Photos ;
- L'utilisateur pourra modifier le style d'une photo grâce à l'option « Remix »ou créer des diaporamas cinématographiques ;
- Nano Banana et Veo permettront aussi transformer les médias et de générer de nouveaux contenus.
Toutes ces nouveautés devraient être déployées dans les prochains mois : elles arriveront dans un premier temps sur les appareils TCL avant d'être installées sur d'autres appareils Google TV. Gemini devrait également débarquer sur certains projecteurs. Dans tous les cas, il faudra faire preuve de patience car aucune date n'a été, pour l'heure, communiquée.
