L'intelligence artificielle de Google promet des interactions plus naturelles grâce au traitement du langage conversationnel. Les requêtes peuvent désormais prendre la forme de phrases complexes : « J'aime les drames, mais ma femme préfère les comédies. Quel film pourrions-nous regarder ensemble ? » ou « Que s'est-il passé à la fin de la dernière saison d'Outlander ? ». Les réponses s'affichent en plein écran avec des voix « plus expressives » selon Google.

Le constructeur met aussi en avant des usages pédagogiques comme « Explique pourquoi les volcans entrent en éruption à mon élève de CE2 ». Gemini peut également guider l'utilisateur dans des projets de bricolage ou des recettes en s'appuyant sur des vidéos YouTube. Le contrôle domotique demeure par ailleurs possible avec des commandes telles que « Montre-moi la caméra du jardin ». Un système de retour d'expérience par pouces levés ou baissés accompagne chaque réponse, permettant de signaler les dysfonctionnements à l'entreprise.