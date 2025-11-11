Avec l’arrivée de Gemini, le Google TV Streamer entame la disparition progressive de Google Assistant, remplacé encore une fois par le nouvel assistant conversationnel.
Le géant américain poursuit l'abandon de Google Assistant au profit de Gemini. Après Android Auto la semaine dernière, c'est au tour du Google TV Streamer de basculer vers cette nouvelle génération d'intelligence artificielle. Google a annoncé le début du déploiement dans un billet de blog publié cette semaine. La mise à jour s'étalera sur plusieurs semaines et entraînera la disparition définitive de l'ancien assistant vocal sur cet appareil de streaming.
Gemini arrive sur le Google TV Streamer dès cette semaine
L'intelligence artificielle de Google promet des interactions plus naturelles grâce au traitement du langage conversationnel. Les requêtes peuvent désormais prendre la forme de phrases complexes : « J'aime les drames, mais ma femme préfère les comédies. Quel film pourrions-nous regarder ensemble ? » ou « Que s'est-il passé à la fin de la dernière saison d'Outlander ? ». Les réponses s'affichent en plein écran avec des voix « plus expressives » selon Google.
Le constructeur met aussi en avant des usages pédagogiques comme « Explique pourquoi les volcans entrent en éruption à mon élève de CE2 ». Gemini peut également guider l'utilisateur dans des projets de bricolage ou des recettes en s'appuyant sur des vidéos YouTube. Le contrôle domotique demeure par ailleurs possible avec des commandes telles que « Montre-moi la caméra du jardin ». Un système de retour d'expérience par pouces levés ou baissés accompagne chaque réponse, permettant de signaler les dysfonctionnements à l'entreprise.
Le déploiement de Gemini pour TV a débuté ce lundi 10 novembre sur le Google TV Streamer. La mise à jour s'étalera sur les prochaines semaines, ce qui signifie que tous les utilisateurs ne recevront pas immédiatement la nouvelle fonctionnalité. Pour activer Gemini, il suffit d'appuyer sur le bouton microphone de la télécommande, comme auparavant avec Google Assistant.
- Un design épuré qui se fond dans le décor
- Image 4K, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos
- La télécommande sonne quand on la perd