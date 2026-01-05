Le coup d'envoi du CES 2026 est donné et c'est au tour d'AWOL Vision de faire parler de ses nouveaux vidéoprojecteurs. Le constructeur dévoile Aetherion, une nouvelle série en ultra-courte focale (UST) qui entend repousser les limites du genre. Deux modèles sont annoncés, Aetherion Max et Aetherion Pro, avec une promesse forte : offrir une image 4K réellement exploitable jusqu’à 200 pouces de diagonale, là où la plupart des projecteurs UST commencent à montrer leurs limites bien avant.
Sur le papier, l’ambition est claire. AWOL Vision ne cherche plus seulement à séduire les amateurs de "Laser TV" pour un usage domestique dans le salon, mais vise aussi les grandes bases de projection et les installations home cinéma exigeantes.
La promesse de repousser les limites de l'UST
Le cœur du discours d’AWOL Vision repose sur une technologie maison baptisée PixelLock. Selon la marque, ce système combine des corrections optiques, mécaniques et numériques afin de maintenir un alignement parfait des pixels, même sur de très grandes diagonales. Un enjeu bien réel pour les projecteurs UST, dont l’angle de projection extrême favorise les franges colorées, les pertes de netteté sur les bords et les dérives optiques.
AWOL affirme ainsi être le premier constructeur capable de préserver l’intégralité des détails 4K sur 200 pouces, un chiffre rarement avancé de manière aussi frontale dans l’univers UST. Si la démonstration est convaincante en conditions réelles, Aetherion pourrait effectivement marquer une rupture. Reste que, pour l’instant, cette promesse repose essentiellement sur un discours technique très dense, il sera donc nécessaire de vérifier tout ceci en conditions réelles.
Côté image, la fiche technique aligne les superlatifs, avec un contraste natif annoncé à 6 000:1, une luminosité de 3 300 lumens ISO pour l’Aetherion Max (2 600 pour la version Pro), une compatibilité Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced et Filmmaker Mode et un Dynamic Tone Mapping en temps réel.
Mais l’un des choix techniques les plus intéressants réside ailleurs. AWOL Vision intègre sur Aetherion un véritable iris mécanique à sept niveaux, une approche encore rare sur les projecteurs UST. Contrairement aux contrastes dynamiques purement logiciels, souvent sujets à des effets de pompage ou à des variations visibles de luminosité, cet iris agit directement sur le flux lumineux. Associé à un contraste natif annoncé à 6 000:1 et à un traitement EBL (Enhanced Black Level), il pourrait permettre une gestion plus stable et plus naturelle des scènes sombres. Là encore, l’efficacité réelle dépendra largement de l’implémentation et des réglages en conditions réelles.
AWOL Vision met également en avant une optique soignée (lentilles Sapphire, revêtements DLC, réduction des reflets internes), ainsi qu’un capot motorisé anti-poussière, des éléments bienvenus sur des machines destinées à rester visibles dans un salon.
Une configuration musclée
Là où la série Aetherion se distingue plus nettement, c’est sur le terrain du jeu vidéo. La marque annonce une latence minimale de 1 ms à 240 Hz, la prise en charge du VRR, de l’ALLM, et même du Dolby Vision Gaming.
À cela s’ajoutent un équipement réseau moderne (Wi-Fi 7, Ethernet Gigabit) et une plateforme Google TV sous Android 14. Sous le capot, Aetherion embarque une plateforme matérielle rarement vue sur un projecteur, avec un SoC MediaTek MT9655 et une dotation mémoire (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) plus proche d’un téléviseur premium que d’un simple appareil de projection.
Prix et disponibilité
Commercialisés à partir de mars 2026, avec des tarifs annoncés autour de 3 499 $ pour l’Aetherion Pro et 4 499 $ pour l’Aetherion Max, ces projecteurs se positionnent sans ambiguïté sur le segment premium.
Sur le fond, Aetherion intrigue autant qu’il impressionne. Les promesses sont nombreuses, parfois audacieuses, et ciblent de vraies limites de l’ultra-courte focale. Reste désormais à vérifier si la réalité du terrain (netteté à très grande taille, contraste perçu, stabilité optique et performances HDR) est à la hauteur d’un discours particulièrement ambitieux.
