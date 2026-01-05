Côté image, la fiche technique aligne les superlatifs, avec un contraste natif annoncé à 6 000:1, une luminosité de 3 300 lumens ISO pour l’Aetherion Max (2 600 pour la version Pro), une compatibilité Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced et Filmmaker Mode et un Dynamic Tone Mapping en temps réel.



Mais l’un des choix techniques les plus intéressants réside ailleurs. AWOL Vision intègre sur Aetherion un véritable iris mécanique à sept niveaux, une approche encore rare sur les projecteurs UST. Contrairement aux contrastes dynamiques purement logiciels, souvent sujets à des effets de pompage ou à des variations visibles de luminosité, cet iris agit directement sur le flux lumineux. Associé à un contraste natif annoncé à 6 000:1 et à un traitement EBL (Enhanced Black Level), il pourrait permettre une gestion plus stable et plus naturelle des scènes sombres. Là encore, l’efficacité réelle dépendra largement de l’implémentation et des réglages en conditions réelles.



AWOL Vision met également en avant une optique soignée (lentilles Sapphire, revêtements DLC, réduction des reflets internes), ainsi qu’un capot motorisé anti-poussière, des éléments bienvenus sur des machines destinées à rester visibles dans un salon.