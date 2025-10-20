Proposé à 2 999 € (ou 5 899 € si vous le choississez avec un écran motorisé 120 pouces), le JMGO O2S Ultra vient jouer dans la cour des grands !



À première vue, ce O2S Ultra n’a plus grand-chose à envier à ses rivaux les plus prestigieux. Reste à vérifier, lorsque nous aurons l'occasion de le tester, si cette promesse d’un "cinéma à 17 centimètres du mur" est capable de rivaliser avec les mastodontes du secteur. Mais une chose est sûre, sur le papier, JMGO signe sans doute son modèle le plus abouti à ce jour.