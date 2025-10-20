Présenté en avant-première au CES 2025, le JMGO O2S Ultra débarque enfin en France. Et s’il ressemble à un projecteur à ultra-courte focale parmi d’autres, il cache une prouesse technique qui devrait vous interésser !
La promesse du JMGO O2S Ultra ? Diffuser une image 4K avec une diagonale 100 pouces (254 cm) projetée à seulement 16,8 cm du mur. Un ratio intéressant qui illustre bien la maturité grandissante du constructeur chinois sur ce marché.
Un concentré de technologie dans un format compact
Le O2S Ultra, que nous avions découvert lors du CES 2025, reprend l’ADN du N1 Ultra, mais dans une version encore plus compacte. Son format réduit (à peine 31 cm de large pour 14 cm de haut) contraste avec les mastodontes du secteur comme le Formovie Theater Premium ou le Hisense PX3-Pro. JMGO y intègre pourtant un système tri-laser MALC 3.0 associé à une puce DLP 0,47", le tout capable d'afficher une image 4K Ultra HD simulée via wobulation XPR4, affichant 3 600 lumens ISO et 110 % de l’espace BT.2020.
La marque met en avant la large compatibilité de son vidéoprojecteur avec l’ensemble des formats HDR actuels, à savoir le Dolby Vision, HDR10+ et HLG, le tout épaulé par un Dynamic Tone Mapping capable d’ajuster l’image scène par scène, afin de préserver les détails et le contraste, un traitement que l’on retrouve habituellement sur des projecteurs plus onéreux. Les fonctions automatiques (mise au point, cadrage, correction trapèze et détection d’obstacles) facilitent l’installation, transformant littéralement un mur blanc en écran de cinéma en quelques secondes.
Pour le reste, JMGO s’est de nouveau associé à Dynaudio pour la partie sonore. Le O2S Ultra intègre deux haut-parleurs de 10 W certifiés Dolby Audio et DTS-HD. Côté connectique, il ne manque pas grand chose : HDMI 2.1 (eARC inclus), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, AirPlay 2 et Chromecast intégré.
Enfin, sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek MT9679 s’appuie sur 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, animant Google TV, avec Netflix préinstallé.
Un projecteur qui change d’échelle
Proposé à 2 999 € (ou 5 899 € si vous le choississez avec un écran motorisé 120 pouces), le JMGO O2S Ultra vient jouer dans la cour des grands !
À première vue, ce O2S Ultra n’a plus grand-chose à envier à ses rivaux les plus prestigieux. Reste à vérifier, lorsque nous aurons l'occasion de le tester, si cette promesse d’un "cinéma à 17 centimètres du mur" est capable de rivaliser avec les mastodontes du secteur. Mais une chose est sûre, sur le papier, JMGO signe sans doute son modèle le plus abouti à ce jour.
Source : communiqué de presse