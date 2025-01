Le monde de la vidéoprojection continue de progresser d'année en année, parvenant à convaincre de plus en plus d'utilisateurs de troquer leur téléviseur contre un vidéoprojecteur. Si ce marché reste encore petit en comparaison du téléviseur, les avancées dans ce domaine augurent un bel avenir pour les fabricants. C'est le cas chez JMGO qui repousse encore les limites avec son O2S Ultra. Avec des dimensions de seulement 31 x 29 x 14 cm, ce projecteur ultra courte focale compte bien se faire une place dans votre salon. Il se distingue du Samsung The Premiere 5, également dévoilé lors du salon, par son optique triple laser et un ratio de projection de 0.18:1 débouchant sur une position très proche de la surface de projection : à 14,6 cm pour obtenir une image d'une diagonale de 100 pouces.