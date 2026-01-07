Pouvoir assainir un terrain contaminé sans y toucher, ou presque, c'est le pari que relève MP Geotex, présente au CES de Las Vegas cette semaine. L'entreprise française y exhibe sa technologie baptisée MP Cocoon, qui révolutionne la dépollution en ce qu'elle encapsule les sols souillés sur place et active un cocktail de traitements biologiques et chimiques pour neutraliser jusqu'aux fameux PFAS, ces « polluants éternels » qui empoisonnent l'environnement. Un procédé qui mérite bien quelques explications.