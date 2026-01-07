L'entreprise drômoise MP Geotex propose un dispositif de dépollution in situ capable de capturer les PFAS, aussi appelés « polluants éternels », et de neutraliser les métaux lourds, sans déplacer les terres contaminées.
Pouvoir assainir un terrain contaminé sans y toucher, ou presque, c'est le pari que relève MP Geotex, présente au CES de Las Vegas cette semaine. L'entreprise française y exhibe sa technologie baptisée MP Cocoon, qui révolutionne la dépollution en ce qu'elle encapsule les sols souillés sur place et active un cocktail de traitements biologiques et chimiques pour neutraliser jusqu'aux fameux PFAS, ces « polluants éternels » qui empoisonnent l'environnement. Un procédé qui mérite bien quelques explications.
De l'encapsulation à la bioremédiation, la technologie française qui capture les PFAS
Le MP Cocoon découle de cinq années de R&D menées sur le géotextile MP Remedia par l'entreprise installée à Bourg-de-Péage. La rupture avec les méthodes classiques est totale, car d'habitude, on creuse pour évacuer les terres polluées vers des sites de traitement. Ici, on fait l'inverse. On encapsule les sols contaminés et on les traite directement sur le terrain, sans les bouger.
Le système forme ce que la firme drômoise appelle une « cellule intelligente ». Un géosynthétique fonctionnalisé encapsule les terres contaminées, tandis qu'un traitement biologique et fongique s'attaque aux polluants dégradables. Pour les substances les plus tenaces, c'est-à-dire les métaux lourds et PFAS notamment, des biocharbons et médias techniques assurent une séquestration sélective. Un réseau d'oxygénation maintient l'activité biologique en continu.
Le patron du groupe Sapiens (propriétaire des solutions MP Geotex), Patrice Cheval, veut démontrer depuis le CES « qu'il est désormais possible de dépolluer efficacement sans déplacer des milliers de tonnes de terre. L'innovation environnementale doit être pragmatique, accessible et immédiatement utile aux territoires. » L'ensemble sécurise le périmètre tout en traitant les sols en profondeur, sans risque de migration des contaminants. Un vrai avantage environnemental.
Des économies substantielles et un impact carbone minimal pour les chantiers
Les avantages économiques de ce que propose MP Geotex sont évidents. Il n'est ici plus nécessaire de payer des centaines de camions pour évacuer les terres souillées, ni les coûts de traitement externe. Mieux encore : comme le sol est traité en même temps qu'il est confiné, le terrain redevient utilisable beaucoup plus vite. Pour les aménageurs, c'est un gain de temps et d'argent considérable sur leurs projets.
L'argument environnemental pèse tout aussi lourd. Le traitement in situ (sur place) garantit un impact carbone minimal, là où les solutions traditionnelles multiplient les transports et les étapes. Et le dispositif s'attaque aux PFAS, ces composés fluorés massivement utilisés depuis les années 1940, qui rappelons-le ne se dégradent pratiquement jamais. Leur présence dans les sols inquiète d'ailleurs de plus en plus les autorités sanitaires.
En venant présenter cette innovation à Las Vegas, MP Geotex (5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024) vise l'international. L'entreprise espère nouer depuis le Nevada des partenariats avec les acteurs majeurs de l'ingénierie environnementale et positionner le MP Cocoon comme nouvelle référence mondiale. Le dispositif, qui répond aux normes les plus strictes, y compris pour les PFAS dont la réglementation s'intensifie, ne manque en tout cas pas de potentiel.