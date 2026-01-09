Au-delà des innovations techniques sur ses dalles, Hisense profite du CES 2026 pour métamorphoser son catalogue. D'un monstre de 116 pouces facturé près de 15 000 € à une surprenante TV mobile sur roulettes, le constructeur chinois attaque sur tous les fronts pour s'imposer définitivement comme le maître de votre salon.
Hisense fait le plein de nouveautés au CES. Après des TV MicroLED et MicroLED RGBY, le fabricant met la France à l'honneur dans un nouveau modèle très haut de gamme. D'autres modèles ont également été présentés, avec une intégration de Microsoft Copilot dans certains téléviseurs.
MiniLED : du très haut de gamme
Au sommet de la pyramide, Hisense positionne la série UXQ, véritable vitrine de son savoir-faire grand public. Déclinée en 100 et 116 pouces, cette gamme affiche des spécifications élevées avec une luminosité théorique de 8 000 nits et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Outre l'image, la marque insiste sur la partie sonore avec un système 6.2.2 développé en collaboration avec l'Opéra de Paris et Devialet. Le tarif annoncé pour cette vitrine technologique est de 14 999 €.
Pour le cœur de marché, le fabricant déploie les séries UR9S et UR8S, qui s'étendent du 55 au 100 pouces. L'accent est mis ici sur l'intégration et le confort de visionnage au quotidien. Ces modèles bénéficient de dalles traitées contre les reflets et l'éblouissement, pilotées par le processeur "Hi-View AI Engine RGB".
La gestion audio reste un point clé de différenciation pour Hisense sur ces séries, avec le maintien du partenariat avec Devialet, pour assurer une cohérence sonore sur l'ensemble de la gamme premium. La disponibilité de ces téléviseurs est attendue entre le premier et le second trimestre 2026, l'objectif étant d'être en rayon pour la Coupe du Monde de la FIFA.
L’offensive Lifestyle : du tableau au téléviseur mobile
Hisense diversifie son approche du téléviseur avec trois propositions distinctes visant à intégrer l'écran dans la décoration intérieure ou à modifier son usage.
La Canvas TV (S7S) vient concurrencer les écrans "tableaux" déjà installés sur le marché, est proposé en 55, 65 et 75 pouces. Il mise sur une dalle mate, un mode "Art Gallery" et des cadres interchangeables. Techniquement, il conserve des aptitudes gaming avec une fréquence de 144 Hz. Une déclinaison spécifique intégrant un rétroéclairage RGB MiniLED est également au programme pour optimiser le rendu des œuvres d'art.
Le modèle DécoTV (S5Q) est destiné aux espaces plus restreints, ce modèle au design soigné (pied central, finesse) sera disponible en petites diagonales (32 pouces Full HD et 43 pouces 4K).
Enfin, la FollowMe TV (S6S) est plus atypique. Cet écran de 32 pouces monté sur un support mobile à roulettes est conçu pour suivre l'utilisateur dans son domicile. Tactile, ajustable en hauteur et rotatif, il embarque une batterie offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie. Il se positionne comme un hub domestique permettant aussi bien le streaming que la visioconférence ou le pilotage de la maison connectée.
De VIDAA à Home OS : l'arrivée de Copilot
L'année 2026 marque un tournant logiciel pour la marque. L'interface propriétaire VIDAA évolue pour devenir Home OS. La principale nouveauté réside dans l'intégration de l'intelligence artificielle via Microsoft Copilot.
Selon Hisense, cette IA ne se limite pas à la recommandation de contenus. Elle propose des interactions contextuelles, comme l'affichage de statistiques en temps réel sur un joueur lors d'un match ou l'identification de vêtements portés à l'écran pour un achat immédiat. Home OS centralise également le contrôle des objets connectés du foyer.
En parallèle, l'IA intervient dans la calibration audiovisuelle (IA Picture et IA Sound), ajustant automatiquement les paramètres de l'image et l'égalisation sonore en fonction du type de contenu détecté et de l'environnement de la pièce.
Des nouveautés côté audio
Enfin, le constructeur étoffe son catalogue audio pour accompagner ses écrans. La barre de son SBS Slim (S5120Q), affichée au prix indicatif de 799 €, arrivera au printemps en finition noire, suivie d'une version blanche en fin d'année.
Hisense se lance aussi sur le marché de l'audio nomade avec une nouvelle gamme d'enceintes portables (FlexBoom, Weeboom, VoyageBoom), qui adoptent les dernières normes de connectivité, notamment le Bluetooth 6 et la compatibilité Auracast.