Au sommet de la pyramide, Hisense positionne la série UXQ, véritable vitrine de son savoir-faire grand public. Déclinée en 100 et 116 pouces, cette gamme affiche des spécifications élevées avec une luminosité théorique de 8 000 nits et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Outre l'image, la marque insiste sur la partie sonore avec un système 6.2.2 développé en collaboration avec l'Opéra de Paris et Devialet. Le tarif annoncé pour cette vitrine technologique est de 14 999 €.