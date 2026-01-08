Dans une déclaration transmise au média Bloomberg, Samsung a tenu à clarifier la nature du projet Ballie, en le présentant non plus comme un futur produit destiné au grand public, mais désormais comme « une plateforme d’innovation interne ».

Pour le groupe coréen, Ballie sert aujourd'hui de laboratoire d’expérimentation pour affiner ses travaux autour de la perception spatiale, de l’intelligence contextuelle, de l’IA ambiante ou encore du respect de la vie privée au sein de l’ensemble de son écosystème de produits.

Ballie est donc désormais un outil de recherche et de développement, dont les enseignements profiteront à d’autres catégories de produits, et n'est donc plus un objet appelé à trouver sa place dans nos foyers.