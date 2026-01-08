Au CES 2026, on pensait (enfin !) avoir des nouvelles rassurantes de Ballie, le mignon petit robot de Samsung, avec possiblement une date de lancement définitive. Malheureusement, il semblerait que le destin de ce dernier ait d'ores et déjà été scellé…
Depuis quelques années (la première présentation remontant à 2020), la question revenait avec insistance : quand Samsung commercialiserait-il enfin Ballie, son attachant robot compagnon destiné à la maison ? La réponse est désormais aussi claire que décevante pour les curieux comme pour les amateurs de technologies grand public, puisque Ballie ne verra finalement pas le jour.
Pas de Ballie au CES 2026
En effet, alors même qu’une sortie fut un temps envisagée pour l’été 2025, le calendrier a discrètement glissé jusqu’à disparaître. En ce début d'année 2026, Samsung a finalement décidé de ne pas lancer l’appareil en tant que produit destiné aux consommateurs, sans pour autant l'abandonner totalement.
Comme évoqué déjà en fin d'année dernière, celui qui fut présenté comme une vitrine du savoir-faire du groupe en matière de robotique domestique et d’intelligence artificielle restera donc, pour l’instant, au stade de concept.
Rappelons que Ballie était présenté comme un compagnon domestique roulant, conçu pour nous accompagner à la maison, et se connecter à notre écosystème d'appareils connectés, afin de baisser ou augmenter le thermostat, d'allumer les lumières connectées, d'afficher notre calendrier du jour (via un projecteur intégré)…
De produit destiné au grand public à laboratoire d'expérimentation interne six ans plus tard
Dans une déclaration transmise au média Bloomberg, Samsung a tenu à clarifier la nature du projet Ballie, en le présentant non plus comme un futur produit destiné au grand public, mais désormais comme « une plateforme d’innovation interne ».
Pour le groupe coréen, Ballie sert aujourd'hui de laboratoire d’expérimentation pour affiner ses travaux autour de la perception spatiale, de l’intelligence contextuelle, de l’IA ambiante ou encore du respect de la vie privée au sein de l’ensemble de son écosystème de produits.
Ballie est donc désormais un outil de recherche et de développement, dont les enseignements profiteront à d’autres catégories de produits, et n'est donc plus un objet appelé à trouver sa place dans nos foyers.
À défaut de Ballie, le CES 2026 a permis à plusieurs géants de la tech d'officialiser des robots domestiques voués à s'occuper de diverses tâches ménagères au sein de nos foyers. C'est le cas chez LG notamment avec le surprenant CLOiD, mais aussi chez SwitchBot qui a levé le voile sur un robot similaire, baptisé Onero H1 (cf. notre post TikTok ci-dessus).