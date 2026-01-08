Un robot domestique, un assistant intelligent, une station météo E-Ink ou encore une serrure connectée à reconnaissance faciale, SwitchBot présente de nombreuses innovations dopées à l'IA, et qui ne demandent qu'à équiper nos foyers connectés. On fait le tour.
Au CES 2026, SwitchBot a lui aussi tenu à faire sensation, avec la présentation de sa « Maison Connectée 2.0 », laquelle fait la part belle à la robotique boostée à l'IA. « Mettant en avant un écosystème profondément unifié, propulsé par l’IA incarnée, SwitchBot esquisse un avenir dans lequel les foyers sont capables de percevoir, de comprendre et d’agir, que ce soit pour les espaces de vie, d’étude, de travail et tout ce qui les relie » explique la marque.
Un robot domestique aussi chez SwitchBot (et un clip façon NotePin)
À l'instar de LG, SwitchBot a également tenu à présenter un robot domestique, baptisé Onero H1. Ce dernier vise à prendre en charge diverses tâches ménagères, en étant bardé de capteurs et doué de perception visuelle, de compréhension de la profondeur et de retour tactile.
Selon SwitchBot, grâce à ses bras articulés et ses mains semblables aux nôtres, Onera H1 est capable de saisir, pousser, ouvrir et organiser, tout en apprenant à s’adapter à différentes tâches et configurations domestiques. Il est en mesure de servir un café, de disposer soigneusement des assiettes dans le lave-vaisselle ou encore de plier le linge.
À l'heure actuelle, pas de date de disponibilité, ni même de prix de vente, la marque indiquant : « Onero H1 et ses bras robotiques A1 seront bientôt disponibles en précommande ».
En plus de son robot domestique, SwitchBot a également présenté son MindClip IA qui, à l'instar d'un NotePin, capture en continu les réunions, conversations et moments du quotidien, pour les transformer en résumés structurés, listes de tâches exploitables et autres bases de connaissances personnelles consultables.
Pour SwitchBot, il s'agit d'un « second cerveau » alimenté par un service d’IA Cloud (sur abonnement), qui permet aux utilisateurs de retrouver à la demande des échanges passés, des rappels et des contenus d’apprentissage, de transformer des informations fragmentées en connaissances exploitables…
Un accessoire discret (18 grammes) conçu pour accompagner aussi bien la vie quotidienne que le travail.
Serrure connectée et station météo également au programme
Parmi les autres nouveautés présentées par Switchbot au CES 2026, on retrouve également une serrure connectée (Série Serrure Vision), intégrant une reconnaissance faciale 3D par lumière structurée.
Au total, 2 000 points de projection infrarouge sont utilisés pour construire des cartographies faciales 3D d’une grande précision, offrant une exactitude biométrique au millimètre près et un déverrouillage quasi instantané.
À cela s'ajoute une nouvelle station météo intelligente, dotée d'un écran E-Ink de 7,5", permettant d'afficher la date, l’heure, les heures de lever et de coucher du soleil, la température et l’humidité intérieures, la qualité de l’air, la météo, ainsi que les prévisions sur six jours.
Elle prend également en charge la synchronisation des calendriers multi-plateformes et le déclenchement automatique de scènes, pour une gestion domestique plus intelligente. L’appareil inaugure par ailleurs des briefings météo alimentés par l’IA, proposant chaque jour des analyses et des recommandations basées sur les conditions locales.