Au CES 2026, SwitchBot a lui aussi tenu à faire sensation, avec la présentation de sa « Maison Connectée 2.0 », laquelle fait la part belle à la robotique boostée à l'IA. « Mettant en avant un écosystème profondément unifié, propulsé par l’IA incarnée, SwitchBot esquisse un avenir dans lequel les foyers sont capables de percevoir, de comprendre et d’agir, que ce soit pour les espaces de vie, d’étude, de travail et tout ce qui les relie » explique la marque.