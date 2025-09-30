La marque japonaise présente une nouvelle sonnette vidéo équipée d’une caméra 2K, d’un grand écran intérieur et d’une autonomie prolongée. Elle mise sur la sécurité, la simplicité et l’intégration à son écosystème domotique.
Fondée au Japon, SwitchBot s’est fait connaître avec ses petits modules capables de rendre n’importe quel appareil domestique connecté, comme l’interrupteur ou la cafetière. La marque a depuis élargi son catalogue avec une gamme complète de produits pour la maison intelligente, allant des serrures connectées aux robots rideaux en passant par les robots lanceurs de balles de tennis. La marque teste des concepts toujours plus originaux, mais sait aussi proposer des produits plus traditionnels, comme cette nouvelle sonnette vidéo 2K équipée d’IA et de stockage local et qui, fait rare, n'exige aucun abonnement additionnel pour fonctionner.
Caméra 2K et de l'intelligence artificielle pour détecter les personnes (et les intrus)
La SwitchBot Sonnette vidéo connectée se distingue d’abord par son moniteur intérieur de 4,3 pouces. Contrairement à de nombreux modèles qui nécessitent un smartphone, ce grand écran permet aux enfants, aux personnes âgées ou vivant seules de voir et de répondre facilement aux visiteurs. L’interphonie à trois voies via l’écran, l’application SwitchBot ou un Echo Show assure une communication fluide.
La caméra intégrée propose une résolution 2K, une vision nocturne en couleur et un champ de vision de 165°. Elle s’appuie sur une IA embarquée pour différencier les personnes, animaux et véhicules, réduisant ainsi les fausses alertes. Les notifications sont envoyées en temps réel via l’application, renforçant le contrôle à distance.
Côté énergie, l’appareil embarque une batterie lithium de 5 000 mAh offrant entre 6 et 19 mois d’autonomie selon l’usage. La recharge se fait par USB-C et un panneau solaire peut être ajouté pour une alimentation continue. La certification IP65 assure enfin une utilisation même en cas d'intempéries.
Aucun abonnement exigé grâce à un stockage local
La sonnette Switchbot mise aussi sur la confidentialité : elle propose 4 Go de mémoire interne, extensible jusqu’à 512 Go par carte microSD. Un choix qui évite les frais d’abonnement et garantit un contrôle total des données. L’appareil prend en charge le protocole RTSP et peut être relié à Home Assistant, permettant un streaming local sans dépendance à des serveurs externes.
En cas de coupure Wi-Fi, le système EdgeLink maintient la connexion entre la sonnette et le moniteur intérieur. L’installation se veut flexible, avec une fixation adhésive sans perçage ou par vis, pour convenir à tous les foyers.
Enfin, le produit s’intègre à l’écosystème SwitchBot. Il peut être associé à la serrure Ultra et au clavier Keypad Touch, permettant d’ouvrir la porte depuis la sonnette. La sonnette peut aussi servir de passerelle Matter, facilitant la gestion centralisée des équipements connectés de la marque. Une petite innovation intéressante pour qui veut se créer un système domotique simple, sans acheter de matériel supplémentaire.
SwitchBot Sonnette vidéo connectée : prix et disponibilité
La SwitchBot Sonnette vidéo connectée est disponible dès maintenant sur le site officiel et Amazon au prix de 159,99 €. Une offre de lancement la propose à 129,99 €, et un pack incluant la serrure Ultra Touch est disponible à 263,99 €.