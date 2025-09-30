La caméra intégrée propose une résolution 2K, une vision nocturne en couleur et un champ de vision de 165°. Elle s’appuie sur une IA embarquée pour différencier les personnes, animaux et véhicules, réduisant ainsi les fausses alertes. Les notifications sont envoyées en temps réel via l’application, renforçant le contrôle à distance.

Côté énergie, l’appareil embarque une batterie lithium de 5 000 mAh offrant entre 6 et 19 mois d’autonomie selon l’usage. La recharge se fait par USB-C et un panneau solaire peut être ajouté pour une alimentation continue. La certification IP65 assure enfin une utilisation même en cas d'intempéries.