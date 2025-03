Pour fêter son dixième anniversaire, Nuki multiplie les annonces et présente plusieurs serrures connectées. A la fin de l'année 2024, la marque avait présenté la Smart Lock Ultra, sa plus petite serrure à date, avec un format plus discret une fois montée sur sa porte d'entrée, et de nombreuses capacités pour personnaliser l'accès à sa maison. Aujourd'hui, le constructeur revient avec deux modèles, l'un dérivé de cette version Ultra, mais qui s'adapte à davantage de portes d'entrée, et une autre pensée pour les plus petits budgets.