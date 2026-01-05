À porter en collier, en bracelet ou avec un clip, le NotePin S promet 20h d’enregistrement continu, 40 jours d’autonomie en veille sans oublier un poids de 17,4 grammes et 64 Go d'espace de stockage. À noter que le packaging inclut le précieux NotePin S bien sûr, mais aussi l’épingle magnétique, le clip, le cordon, le bracelet, la station de charge et le câble USB-C.