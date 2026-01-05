Le chantre de la prise de notes IA, qui revendique plus de 1,5 million d’utilisateurs dans le monde, annonce aujourd’hui le lancement de son tout nouveau NotePin S, le dernier modèle de son désormais célèbre assistant portable primé.
Avec son NotePin, la société Plaud a fait changer de dimension l’enregistreur vocal. Il faut dire que ce petit badge bardé d’IA écoute les conversations environnantes à la demande, les transcrit dans plus d’une centaine de langues, puis les transforme automatiquement en comptes rendus exploitables. Une promesse de productivité immédiate, même si cela a également soulevé de nouvelles questions sur l’usage et la confidentialité.
Le NotePin décliné en version « S »
Avec son côté novateur, le premier Plaud NotePin a rapidement trouvé son public, porté en prime par un design soigné et une grande flexibilité d’usage au quotidien. Avec le NotePin S, la marque capitalise évidemment sur ces mêmes points forts pour proposer une version plus aboutie, pensée pour offrir une expérience encore plus fluide et naturelle.
Cette nouvelle déclinaison reprend donc les fondamentaux qui ont fait le succès du modèle initial, tout en promettant d'améliorer l’ergonomie, la simplicité d’utilisation et les performances globales. L’objectif est clair : rendre la capture d’informations toujours plus intuitive, sans friction ni complexité superflue.
Un bouton physique pour le NotePin S
Adieu le « tout tactile » avec le NotePin S, et place à un vrai bouton physique, une doléance portée par de nombreux utilisateurs (et un point faible que nous avions remonté dans notre test), et qui a donc été prise en compte par la marque.
Comme les Plaud Note et Plaud Note Pro, le NotePin S embarque un bouton dédié au surlignage. Une pression suffit pour signaler un moment important de la conversation, guidant ainsi l’IA en temps réel, le tout étant toujours géré par Plaud Intelligence.
« Cette interaction crée un alignement humain-IA en temps réel, garantissant des insights plus précis, exploitables et fidèles à l’intention de l’utilisateur », promet Plaud.
À porter en collier, en bracelet ou avec un clip, le NotePin S promet 20h d’enregistrement continu, 40 jours d’autonomie en veille sans oublier un poids de 17,4 grammes et 64 Go d'espace de stockage. À noter que le packaging inclut le précieux NotePin S bien sûr, mais aussi l’épingle magnétique, le clip, le cordon, le bracelet, la station de charge et le câble USB-C.
Côté disponibilité, le nouveau NotePin S est disponible dès à présent, avec un prix fixé à 179€. Trois coloris sont proposés, à savoir : Noir, Argent et Violet.
- Des retranscriptions très fidèles
- Une captation irréprochable
- Son design et l'accroche magnétique