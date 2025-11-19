Plus intelligents, plus autonomes et désormais dopés à l’intelligence artificielle, les objets connectés se sont imposés dans notre quotidien. Parmi les nombreux appareils testés cette année, un produit s’est démarqué par sa simplicité, sa pertinence et son efficacité : le Plaud NotePin, qui remporte le Clubic Award 2025 du meilleur objet connecté.
En 2025, les objets connectés ne sont plus de simples gadgets pour technophiles. Ils analysent, comprennent et anticipent les besoins, qu’il s’agisse de sécurité, de santé ou de confort au quotidien. L’intelligence artificielle leur permet d’apprendre de leurs utilisateurs et de s'intégrer à notre quotidien, sans même qu'on les remarque. C’est dans ce paysage en pleine révolution que le Plaud NotePin s’impose comme le produit le plus bluffant de l’année.
C'est l'un des premiers gadgets IA qui fait, selon moi, réellement gagner du temps aussi bien au niveau de l'enregistrement que de la retranscription.
Plaud NotePin, l’objet connecté qui redéfinit la prise de notes
Compact et discret, le Plaud NotePin réinvente totalement la prise de notes en misant sur l’essentiel : enregistrer, transcrire et organiser les informations sans effort. Qu’il s’agisse d’une conversation, d’un cours ou d’une réunion, il capture instantanément l’audio puis le transforme en notes claires et exploitables. Grâce à son intelligence artificielle intégrée, il comprend le contexte, reformule les idées essentielles et peut même générer des résumés ou des comptes rendus prêts à l’emploi. Il suffit de le fixer au rebord de votre veste, de l'allumer et c'est parti. Les différents micros enregistrent toutes vos conversations pour vous aider à vous souvenir des informations les plus importantes.
Ce fonctionnement change profondément la manière de consigner l’information. Si vous êtes étudiants, créateurs de contenus, professionnels, ou tout simplement étourdis, vous pouvez profiter de sa capacité à détecter les thèmes abordés, à classer automatiquement les données et à restituer le tout en quelques secondes dans une application simple et intuitive. Le NotePin ne se contente pas d’enregistrer : il agit comme un véritable assistant transparent qui évite les oublis et facilite l’organisation du quotidien.
Son format de poche, sa qualité audio soignée et son autonomie confortable renforcent son côté pratique. L’application mobile permet d’éditer, gérer ou partager les enregistrements en un geste, sans abonnement imposé, même s'il faudra en passer par l'une des formules en cas de forte utilisation.
Et on parie que cela pourra vous arriver rapidement, tant l'usage du Plaud NotePin est addictif. Décidément notre coup de coeur de l'année.
La note finale et le test complet du Plaud NotePin
- Des retranscriptions très fidèles
- Une captation irréprochable
- Son design et l'accroche magnétique
- L'accès à de très nombreux templates
- La gestion des langues parlées
- Le bouton qui déclenche les enregistrements
- La vitesse de synchronisation des fichiers
- Le voyant d'enregistrement peu visible
- Budget à prévoir pour les gros consommateurs
Les autres objets connectés qui ont marqué 2025
Parmi les autres objets connectés qui nous ont tapé dans l’œil cette année, on retrouve le Withings Beamo, qui réinvente la santé à domicile avec ses mesures complètes et son mode stéthoscope, ainsi que le TP-Link Tapo C660 Kit, un système de caméras 4K simple à installer et alimenté par solaire pour surveiller sa maison sans effort. La Nuki Smart Lock Ultra modernise l’entrée avec un contrôle d’accès intelligent et compatible avec les grands écosystèmes, tandis que l’Aiper IrriSense apporte une vraie touche d’intelligence au jardin en adaptant automatiquement l’arrosage selon l’humidité du sol et la météo.
- Facilité d'utilisation
- Design compact
- Rapidité des mesures
- Autonomie de chameau (8 mois annoncés)
- Synchronisation des données sans téléphone
- Idéal pour la télémédecine
- Visibilité de l'écran sous forte luminosité
- Ecran qui craint les traces de doigts
- Affichage qui se met en veille trop vite
- Housse maigrichonne
- Interprétation des données du stéthoscope
- Facilité de la mise en route
- Qualité de la captation et de la détection de jour comme de nuit
- Application efficace et simple
- Autonomie de chameau
- Possibilité de déporter le panneau solaire
- Haut-parleur un peu faiblard
- Dimensions du tout
- Sensibilité détection IR selon environnement
- Guide de démarrage rapide en anglais
- Cloud payant et pas donné
- Triple connectivité Wi-Fi / BT / Thread
- Compatible Matter et assistants vocaux
- Design soigné, moteur très silencieux
- Incompatible avec les portes sans poignée extérieure
- Carte de mesure imprécise parfois
- Pas de pas-à-pas pour remonter
- Simplicité d'utilisation et d'installation
- Précision de l'arrosage
- Adaptation fine à la météo ambiante
- Suivi et maîtrise de la consommation d'eau
- Application améliorable
- Compatibilité Alexa ou Google Home
- Le fil électrique à la patte
- Boîtier massif