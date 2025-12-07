La station météo de Netatmo est un historique de la maison connectée, et la marque propose en 2025 une toute nouvelle version revue et améliorée. Son design tout en rondeurs se fond toujours dans la décoration de la maison. Côté analyses, elle mesure toujours la température, l'humidité, la pression, le niveau de CO₂ et le niveau sonore, mais dispose désormais d'un suivi de l’ensoleillement, de l’indice UV sur 24 h et d’un radar pollen ultra-local. En cas de changement brutal, une alerte est envoyée sur votre smartphone. Un produit que l'on oublie très vite, mais qui se révèle indispensable pour améliorer son confort de vie à la maison.