Et si pour Noël vous choisissiez un cadeau utile pour faire plaisir à vos proches ? Ne cherchez plus, on a ce qu'il vous faut avec ces idées-cadeaux pour améliorer le confort de la maison et du jardin.
Home sweet home. Qu'il est bon de profiter de la douceur de son foyer, et ce n'est pas en période de Noël que l'on pourra nous dire le contraire. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui quelques idées-cadeaux pensées tout spécialement pour ceux qui aiment prendre soin de leur intérieur. Aspirateur robot ou laveur, robot tondeuse, mais pas seulement ! Qui dit maison dit bien-être, et nous avons glissé dans notre liste quelques objets, forcément connectés, pour prendre aussi soin de soi.
Ecovacs Winbot W2S OMNI
Un robot lave-vitres, ce n'est plus de la science-fiction, et celui-ci fait partie de ce qui se fait de mieux dans le domaine. Posez-le sur votre fenêtre, laissez-le s'accrocher à cette dernière, et c'est parti pour un nettoyage complet des traces, des poussières et des traces d'araignée. Petite innovation sur ce modèle : il s'occupe également de récupérer les saletés dans les coins pour un nettoyage encore plus précis. Pourquoi se priver ?
Ninja Air Fryer Max Pro 6,2L
Le Air Fryer, c'est le compagnon indispensable des familles dans une cuisine. Il cuit rapidement, sans huile, et peut se prêter à la préparation d'une quantité incalculable de recettes faciles. Ce modèle Ninja Max Pro propose une cuve de 6,2L pour la réalisation des repas pour une famille de quatre personnes. Il possède six modes de cuisson et peut remplacer un four traditionnel, la vitesse en plus. Définitivement le cadeau ultime pour faciliter la vie de vos proches.
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
On commence par notre coup de coeur de l'année 2025, un aspirateur robot qui a remporté le Clubic Award 2025, excusez du peu. Normal, puisque le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete cumule les atouts. Très puissant pour aspirer dans les tous les coins, équipé d'un rouleau serpillère extensible qui détache les sols les plus sales, et accompagné d'une station de charge qui s'occuper de nettoyer l'aspirateur après chaque passage, l'Aqua10 Ultra Roller Complete vous permet de vous débarasser du ménage dans votre maison.
Pack Sécurité Aqara G410 + G5 Pro
Un seul cadeau de Noël pour protéger toute votre maison. C'est ce que propose Aquara avec ce pack réunissant une sonnette connectée, et équipée d'une caméra pour voir immédiatement qui souhaite vous rendre visite, et deux caméras de surveillance à vision couleur nocturne à installer à l'extérieur de votre maison pour une couverture parfaite de tous les angles. Un hub est également fourni pour connecter tous les équipements en Wi-Fi et y accéder depuis l'application mobile. C'est pratique, simple à installer, et votre maison est désormais protégée comme jamais.
Mammotion Yuka Mini
Noël approche, mais ce n'est pas une raison pour ne pas penser à son jardin. Et quoi de mieux aujourd'hui qu'un robot tondeuse. Ce modèle signé Mammotion peut tondre environ 800 m2 de pelouse. Son point fort réside dans son système de navigation. Plus besoin d'installer de câbles tout autour du jardin, le robot tondeuse cartographie le terrain tout seul comme un grand. C'est encore plus de confort tout au long de l'année.
Machine à glaçons Euhomy
C'est l'heure de l'apéro, et là, la tuile ! Vous avez oublié de refaire des glaçons pour sublimer les cocktails de vos invités. Pas de panique, nous avons une solution avec cette machine à glaçons Euhomy. Elle peut réaliser 9 glaçons en 6 minutes seulement, suffisant pour sauver votre soirée. Si vous avez besoin de plus de glace durant la journée, la machine est capable de créer jusqu'à 12 kg de glace en 24 heures et son format mobile vous permet de l'emmener en vacances ou en pic-nic.
Withings BeamO
Un thermomètre comme cadeau de Noël ? Oui, mais évidemment ce modèle signé Withings a un truc en plus, sinon on ne l'aurait pas sélectionné. Ce dernier intègre un électrocardiogramme et un stéthoscope pour analyser votre santé sous toutes les coutures en quelques minutes. Pas besoin de vous rendre chez le médecin tous les deux mois pour en savoir plus sur votre condition physique. Prendre soin de vous, en voilà une belle résolution pour cette nouvelle année 2026.
Rasoir électrique Laifen T1 Pro
Le Laifen T1 Pro a marqué les esprits lors de sa présentation à l'IFA 2025 de Berlin. La marque, connue pour ses brosses à dents, renouvelle l'expérience de rasage avec un modèle tout en aluminium qui trouverait sa place chez Apple, si d'aventure la marque se lançait dans les produits de soin. Il est proposé avec trois sabots, se prête à la coupe des barbes courtes et dispose de deux heures d'autonomie, avec charge en USB-C. Le rasoir ultime des geeks, qui ne jurent que par l'excellence pour prendre soin d'eux.
Kit Philips Hue 3 ampoules + Hue Bridge + télécommande
Quand on parle de maison connectée, l'ampoule connectée est le premier produit auquel on pense. Pourquoi ne pas en mettre directement trois chez soi ? Sur ce terrain, Philips Hue reste une référence avec ses ampoules couleur qui peuvent transformer l'ambiance d'une pièce en quelques secondes. Tout se contrôle via l'application pour créer des scénarios et des atmosphères adaptées à votre humeur, et elles sont même compatibles avec Google, Alexa ou encore Siri.
SecretLab MAGNUS Pro
Si vous travaillez de temps à autre à la maison, ou si vous jouez sur PC, un bon bureau est indispensable pour être efficace tout en prenant soin de son dos et de son corps. Les joueurs connaissent déjà Secretlab pour leur gamme de chaises gaming, on vous propose pour cette fin d'année le MAGNUS Pro, un bureau assis-debout qui vous permet de vous lever de temps à autre pour vous dégourdir les jambes, tout en restant à l'aise durant vos sessions de jeu ou de travail.
Mova E40 Ultra
- Performances d'aspiration costaudes
- Station sobre et design
- Batterie costaude
Voilà un autre aspirateur robot, mais cette fois de la jeune marque Mova qui propose de nombreuses références depuis son arrivée en France il y a moins de deux ans. Nous avons choisi ce modèle, bien plus accessible que les références premium. Et pourtant, malgré son prix bien plus serré, le Mova E40 Ultra n'a rien à envier au haut de gamme avec une puissance d'aspiration impressionnante, un bon lavage humide des sols et une station d'entretien complète. Un petit coup de coeur de cette fin d'année.
Amazon Echo Dot Max
Finir l'année et commencer la suivante en musique, en voilà une bonne idée. C'est ce que vous propose l'Amazon Echo Dot Max, la nouvelle version de l'enceinte connectée de la marque américaine. Cette dernière propose un son plus riche en basses, plus puissant aussi, et intègre toujours Alexa pour vous apporter les bonnes infos au bon moment. Un produit presque indispensable pour votre maison connectée.
Tineco Floor One S9 Artist
Pour un nettoyage encore plus facile et plus précis des sols, les aspirateurs laveurs sont les appareils favoris des utilisateurs. Notre chouchou cette année reste le Tineco Floor One S9 Artist, un appareil puissant et très efficace pour le nettoyage des sols et retirer ces vilaines taches sur le carrelage ou le parquet. Et en plus son design est élégant, suffisamment pour être placé dans votre pièce à vivre sans faire tache dans votre décoration d'intérieur.
Station météo Netatmo Original
La station météo de Netatmo est un historique de la maison connectée, et la marque propose en 2025 une toute nouvelle version revue et améliorée. Son design tout en rondeurs se fond toujours dans la décoration de la maison. Côté analyses, elle mesure toujours la température, l'humidité, la pression, le niveau de CO₂ et le niveau sonore, mais dispose désormais d'un suivi de l’ensoleillement, de l’indice UV sur 24 h et d’un radar pollen ultra-local. En cas de changement brutal, une alerte est envoyée sur votre smartphone. Un produit que l'on oublie très vite, mais qui se révèle indispensable pour améliorer son confort de vie à la maison.
Ring Alarm
Une couche de sécurité en quelques minutes d'installation seulement, c'est la promesse de cette Ring Alarm. Le constructeur américain, filiale d'Amazon, propose avec ce kit complet un système d'alarme, plusieurs détecteurs de fenêtre et de porte pour sécuriser vos entrées, ainsi qu'un clavier à code pour la démarrer dès que vous quittez le domicile.