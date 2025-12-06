Difficile de faire plus simple : la RTX 5070 est le meilleur moyen de faire briller un PC gaming sans vider la hotte du père noel. Dans notre test, elle nous avait bluffés par ce rapport performance/prix exceptionnel, avec une architecture Blackwell qui exploite le DLSS 4 au maximum. Elle rivalise tranquillement avec une RTX 4090 dans une grande partie des jeux avec ray tracing, tout en restant bien plus sage en consommation et en température. Le GPU durable par excellence : puissant, moderne, parfait pour préparer sereinement les blockbusters 2026.