Eh bien, là non plus, rien à redire et on sent que la machine a été montée avec soin, à la main, par des habitués de ce genre de tâches. Les différents câbles d’alimentation (de la carte mère ou de la carte graphique), mais aussi de connectique (front panel, audio USB) sont parfaitement organisés et « rangés » proprement derrière la carte mère. La chose est d’autant plus appréciable qu’au-delà de l’aspect visuel « aéré », cela permet un meilleur flux d’air au sein du boîtier et accès simplifié aux composants si le besoin s’en fait sentir : il sera simple, par exemple, d’ajouter de la mémoire vive.