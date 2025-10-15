Avec l’arrivée des cartes graphiques basées sur l’architecture Nvidia Blackwell, chaque constructeur rivalise d’ingéniosité pour séduire joueurs et créateurs. ZOTAC, spécialiste reconnu pour ses modèles compacts et souvent audacieux, dévoile aujourd’hui la ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC. Une carte pensée pour le format Small Form Factor (ou SFF), sans compromis sur la puissance, et certifiée Nvidia SFF Ready.

Derrière son look discret, rehaussé d’un éclairage LED blanc, cette 5070 Ti cache des innovations notables : ventilateurs BladeLink, système Freeze Fan Stop, plaque arrière renforcée, sans oublier une diode de sécurité 12V-2x6 rassurante pour l’utilisateur. À cela s’ajoute le nouveau logiciel FireStorm, pensé pour un contrôle fin de chaque paramètre. ZOTAC joue ici la carte de la polyvalence, en visant aussi bien les passionnés de jeux AAA en 1440p que les créateurs profitant des optimisations NVIDIA Studio. On fait le tour