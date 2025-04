Pour la sortie des GeForce RTX 5060, la marque Zotac a prévu les choses en grand avec le lancement d'au moins six références afin de toucher un éventail de joueurs aussi large que possible.

Comme nous le précisent nos confrères de VideoCardz, Zotac envisage ainsi de distribuer des RTX 5060 pour les gammes AMP, Twin Edge, Chinese Nebulae, Vespera et XGaming dont certaines ne seront peut-être pas distribuées dans tous les pays du monde. Cela dit, oui, vous comptez bien et, non, cela ne fait pas six références, mais seulement cinq.

La sixième est effectivement un peu particulière même si Zotac nous a déjà habitué à sortir des cartes de cette gamme, les Solo. Il s'agit effectivement pour la marque de réduire encore l'encombrement de la carte graphique et ainsi permettre de les insérer dans des boîtiers plutôt compacts.