Contrairement à MSI, Zotac ne semble pas avoir voulu faire de disinction et alors que nos confrères de VideoCardz parlent tout de même de six cartes, toutes sont équipés du seul connecteur 8 broches. Cela vaut donc pour les trois variantes de RTX 5060 Ti 16 Go ainsi que pour les trois variantes de RTX 5060 Ti 8 Go que le fabricant a d'ores et déjà prévues.