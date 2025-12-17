Vous faites partie des 43% de Français* encore en retard sur leurs cadeaux de Noël ? Pas de panique. PS5, AirPods 4, montres et lunettes connectées, enceintes, gadgets geeks… Voici 28 idées high-tech disponibles en livraison rapide sur Amazon et en click & collect chez les champions français du e-commerce (Boulanger, Fnac, Darty, Carrefour, etc.). De quoi sauver Noël sans révéler à quel point vous avez procrastiné ou tergiversé.
Apple Watch SE 3
Avec cette montre au poignet, tout devient plus simple pour les utilisateurs d'iPhone : notifications, appels, activité… et le téléphone reste plus souvent dans la poche. L'Apple Watch SE 3 est polyvalente (sport, sommeil, fréquence cardiaque, température, paiement sans contact, etc.), élégante, endurante et se recharge rapidement. Le complément idéal à un iPhone ou pour remplacer une vieille montre connectée.
Invoxia Tracker GPS Classic Édition 2026
Le cadeau sérénité pour ceux qui tiennent à leur vélo, leur voiture… ou leur sac. Ce tracker GPS se fait oublier, mais remet l'essentiel sous contrôle : localisation, alertes, historique. Le genre d'objet qu'on n'achète pas toujours pour soi, et qu'on bénit le jour où il sert vraiment.
JoyGeek Chargeur induction 3-en-1
La station de charge qui met fin au tas de câbles du salon ou de la chambre. iPhone, montre et écouteurs au même endroit, posés proprement, prêts à repartir à 100%. C'est simple, pratique, et ça fait tout de suite plus soigné devant les invités ou sur la table de nuit.
Lego Disney & Pixar Wall-E et Eve
Le couple de petits robots le plus trognon de la culture geek ! Wall-E, Eve, des détails de mise en scène… et ce plaisir Lego très adulte : construire, exposer, garder. C'est à la fois déco et madeleine de Proust Pixar, idéal pour un bureau de geek ou une chambre d'ado nostalgique.
Weenect Chat XS
Le chat a une vie secrète, et personne ne la connaît vraiment. Ce mini traceur GPS aide à lever le mystère : suivi, zones de sécurité, alertes… De quoi éviter les sueurs froides quand Monsieur/Madame disparaît trop longtemps. Attention : ce type de produit s'accompagne d'un abonnement.
Bracelet câble USB-C vers USB-C (22,5 cm)
Le petit gadget "ça ne paye pas de mine" qui sauve une journée. Un câble court, déguisé en bracelet, toujours au poignet : idéal quand il manque LE câble USB-C au mauvais moment (train, bureau, week-end). C'est le cadeau malin à glisser en plus sous le sapin, sans se tromper.
PlayStation 5 édition numérique
Ah ! La PS5… Un grand classique qui fait instantanément monter le niveau du Noël. À moins de 350€, on a affaire à la version dite slim, et donc dématérialisée : pas de lecteur de disques optiques, tout passe par la boutique en ligne PlayStation. On déballe, on met en route, on achète un jeu en ligne et il n'y a plus qu'à jouer ! Si vous avez une bonne connexion, la bûche ne sera pas encore servie que vous serez déjà dans une partie endiablée. En plus, avec la pénurie de mémoire vive (RAM) qui se profile, on n'est vraiment pas près de revoir la console de Sony à ce prix-là, foncez tant qu'il y a du stock !
Laifen P3 Pro
Il paraît que ce serait "l'iPhone du rasage". Le rasoir électrique P3 Pro est en effet un objet moderne, bien fini et pensé pour être utilisé souvent. Parfait pour quelqu'un qui aime les produits innovants et design jusque dans sa routine beauté quotidienne. Grrrr ! Quel rapport avec la tech ? Il se recharge via un câble USB Type-C.
Nothing Ear (a)
Pour ceux qui veulent des écouteurs stylés sans tomber dans le "tout le monde a les mêmes". Design original à la Nothing, appli complète pour tout configurer et une qualité audio sérieuse dans une gamme de prix très raisonnable. Le bon choix de cadeau pour un profil tech-curieux, sensible à l'objet autant qu'au son.
Bowers & Wilkins Pi8 McLaren Edition
Les mêmes écouteurs que Lando Norris ! Cette édition McLaren joue la carte premium et collector en mixant un look course à un positionnement audiophile. À réserver à un passionné de F1 : effet waouh garanti à l'ouverture et une fois dans les oreilles. Les fans de Max Verstappen seront un peu moins jouasses...
Echo Dot Max
L'enceinte connectée qui fait tout, sans installation compliquée ni tarif stratosphérique. Alexa pour la musique, les minuteurs, la météo, les routines… et un format qui s'intègre partout. Le genre de cadeau que l'on pose dans la cuisine et qui devient, en deux jours, l'objet le plus sollicité du foyer.
TP-Link Tapo C510W
Un cadeau sécurité pour ceux qui se prennent pour Sauron ou, plus simplement, souhaitent surveiller leur entrée, un jardin ou un garage. Grâce à ses notifications et sa vision nocturne, cette caméra Tapo est un must have à prix très raisonnable. Le produit typique qu'on installe pour voir… et qu'on garde parce que c'est rassurant, surtout en période de départs en vacances.
Google Streamer TV 4K
La solution simple pour transformer un téléviseur en Google TV ou pour arrêter de pester après l'interface de son TV connecté. Cet élégant boîtier de streaming est livré avec une télécommande et se relie à n'importe quel écran muni d'une prise HDMI. On y retrouvera la plupart des applis de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+ et compagnie, le tout sans se battre avec une interface trop lente. Le cadeau parfait pour moderniser une télé sans en acheter une nouvelle.
Garmin Vivoactive 6
La montre pour les gens qui font du sport… mais pas seulement. Suivi d'activité, santé, séances, stats : l'écosystème Garmin parle à ceux qui souhaitent des données fiables dans une montre qui ressemble à... une montre ! Le cadeau qui se porte tous les jours, et qui motive sans donner de leçon.
Ray-Ban Meta Wayfarer
Le look Wayfarer, la touche geek en plus : ces Ray-Ban Meta (G15 verts) capturent photos/vidéos (caméra 12 mégapixels) et gèrent appels et musique via des haut-parleurs intégrés dans leurs branches. Pour Noël, la 1re génération de ces Wayfarer connectées peut se trouver dans une fourchette de 250-300€ selon les verres. Succès garanti sous le sapin ! Sinon, la 2e génération tout juste commercialisée (vidéo 3K, jusqu'à 48h d'autonomie avec leur boîtier de charge) grimpe aux alentours des 500€ et est déclinée en différentes montures comme les Ray-Ban Skyler ou les Oakley Vanguard.
Canon Selphy QX20
Des photos qui ne restent pas coincées dans un cloud. La Canon Selphy QX20 imprime en quelques secondes des tirages très propres, en format carré ou carte, depuis un smartphone via le Wi-Fi. Le petit plus qui change tout : les tirages peuvent être autocollants, parfaits pour un carnet, un album, des cadeaux souvenirs de dernière minute ou une déco de chambre. Simple et original.
Plex Media Server
La plateforme idéale pour diffuser sa propre bibliothèque multimédia (films, séries, musique, photos) sur tous les appareils de la maison (TV, ordinateurs, mobiles, tablettes, consoles), avec une interface intuitive et des fonctions premium. Le service Plex Pass offre la diffusion en continu instantanée et le watch together pour une lecture synchronisée avec des amis, tout en garantissant une confidentialité totale puisqu'il s'agit d'un serveur personnel.
- Service de streaming gratuit
- Interface intuitive et bien organisée
Le Plex Pass offre aussi l'enregistrement TV en direct et l'accès à distance illimité pour les utilisateurs partagés. L'application mobile a été entièrement redessinée (2025) avec navigation simplifiée, artwork amélioré, meilleure performance de scroll, et modes shuffle pour les séries, tandis que les mises à jour récentes ajoutent le support 10-bit H.264/HEVC, des notifications d'enregistrement et des filtres de watchlist persistants.
Clair Obscur : Expedition 33
Vous cherchez un jeu à offrir les yeux fermés ? Clair Obscur : Expedition 33, RPG français, vient d'être sacré jeu de l'année 2025 aux Oscars du jeu vidéo, les Game Awards. Univers Belle Époque sombre, combats au tour par tour et une ambiance qui accroche dès la première heure : vous ne ferez pas d'impair en offrant ce titre à un joueur quelle que soit sa plateforme de prédilection (PS5, Xbox et PC). Attention toutefois à bien vérifier qu'il ne l'a pas déjà dans sa ludothèque...
Sonos Era 100
Une valeur sûre, et surtout un cadeau extensible : on peut offrir cette enceinte sans fil maintenant… puis une deuxième plus tard, puis une autre à installer dans une nouvelle pièce, puis encore une autre, etc. Sonos, c'est le multiroom sans fil qui se construit brique par brique, avec un son sérieux dans un format compact. Parfait pour démarrer (ou agrandir) un système audio maison.
Michelin mini compresseur sans fil
Le cadeau qui peut faire sourire… jusqu'au jour où il sauve d'une mauvaise situation. Pneu de voiture dégonflé, ballon trop mou, vélo à plat… Avec ce mini gonfleur Michelin, on gonfle vite et bien sans passer à la station-service ni stresser. À glisser dans la boîte à gants d'une voiture ou dans le sac du vélo, voici un outil discret qui rendra service toute l'année. Merci le Bib !
Asus ROG Xbox Ally
Le cadeau "console portable", mais garanti sans plombier ni princesse à sauver. Compatible Xbox Game Pass, Steam, GeForce Now… La ROG Xbox Ally tourne sous Windows 11 avec un écran de 7 pouces (17,8 cm) Full HD à 120 Hz ainsi qu'une puce AMD Ryzen Z2 A accompagnée de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go. Le vrai plus : une interface Xbox plein écran pensée pour s'utiliser au pad, bien plus simple à vivre qu'un Windows classique sur un écran riquiqui.
AirPods 4
Le cadeau sans risque pour un utilisateur d'iPhone. Jumelage instantané, bascule entre plusieurs appareils, qualité audio, boîtier ostentatoire... Pas besoin de connaître les goûts musicaux de la personne à qui vous allez les offrir ni son modèle de smartphone : la "magie Apple" s'occupe de tout. Existe aussi avec la réduction de bruit (+50€), une version que nous avons testée et qui vaut son petit supplément (8/10).
Amazon Kindle
C'est le cadeau zéro risque quand on manque de temps. Légère (158 grammes), compacte et immédiatement utile, la liseuse Kindle 2024 mise sur l'essentiel qui compte vraiment, c'est-à-dire un écran 6 pouces (15,2 cm) avec résolution 300 ppp et éclairage intégré, 16 Go pour stocker des milliers de livres et une autonomie annoncée jusqu'à 6 semaines. Existe en version avec ou sans publicités, selon la configuration.
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
La montre connectée simple et efficace à offrir quand on veut du suivi santé/sportif sans se ruiner. La Redmi Watch 5 Active mise sur un écran de 5,1 cm de diagonale, les appels en Bluetooth, le monitoring santé (dont le sommeil) et plus de 140 types de sports, avec une autonomie annoncée jusqu'à 18 jours et une étanchéité 5 ATM. Parfait pour découvrir les notifications et le suivi des activités physiques au poignet.
Cyberghost VPN
Avec tous ces objets connectés au sein de votre foyer, ça serait quand même bien de pouvoir les protéger. CyberGhost VPN est un service de confidentialité robuste alliant sécurité militaire et simplicité d'usage. Le service offre un chiffrement AES-256 bits, une politique stricte de zéro-log auditée indépendamment et un kill switch automatique pour bloquer tout risque de fuite de données en cas de déconnexion.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Il bénéficie d'un large réseau avec un déploiement dans 100 pays et 125 villes. On retrouve en plus le blocage des publicités et traceurs pour une navigation rapide et anonyme sans ralentissement perceptible. Avec 7 connexions simultanées, des données illimitées sans plafond mensuel, CyberGhost permettra de naviguer en toute confidentialité à l'abri des FAI, annonceurs et cybercriminels.
JBL Tune 520BT
Un cadeau audio qui marche à tous les coups quand on ne connaît pas les goûts précis de la personne à gâter. Le casque JBL Tune 520BT est léger, pliable et mise sur sa techno JBL Pure Bass pour donner du relief aux playlists. Son gros argument, c'est l'endurance : jusqu'à 57h d'autonomie annoncée, avec charge rapide pour repartir vite. Idéal pour les déplacements, le bureau ou la maison, sans réglages compliqués.
Shokz OpenRun
Le cadeau des sportifs qui n'aiment pas être coupés du monde. La conduction osseuse permet d'écouter sans obstruer le canal auditif : pratique pour courir, marcher, pédaler en gardant une vraie conscience de son environnement. C'est un produit qui divise sur le papier… mais convainc souvent dès la première sortie.
Marshall Emberton II
L'enceinte qui fait plaisir avant même d'être allumée. Look Marshall, format nomade, son énergique... Voilà un cadeau objet autant que high-tech. Parfaite pour ceux qui aiment déplacer leur musique partout, de la cuisine au salon, sans installation compliquée. Au bonheur des yeux et des oreilles !
