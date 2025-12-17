Ah ! La PS5… Un grand classique qui fait instantanément monter le niveau du Noël. À moins de 350€, on a affaire à la version dite slim, et donc dématérialisée : pas de lecteur de disques optiques, tout passe par la boutique en ligne PlayStation. On déballe, on met en route, on achète un jeu en ligne et il n'y a plus qu'à jouer ! Si vous avez une bonne connexion, la bûche ne sera pas encore servie que vous serez déjà dans une partie endiablée. En plus, avec la pénurie de mémoire vive (RAM) qui se profile, on n'est vraiment pas près de revoir la console de Sony à ce prix-là, foncez tant qu'il y a du stock !