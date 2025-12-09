Vous êtes à la recherche d'un cadeau high-tech qui fasse plaisir au pire, qui surprenne au mieux sans exploser votre budget pour Noël 2025 ? AirTag, Fire TV Stick, enceintes nomades, gadgets gaming ou maison connectée : on a sélectionné pour vous des idées de cadeaux à moins de 100€, prix publics, faciles à trouver en ligne.
Apple AirTag
La solution idéale pour ceux qui égarent régulièrement leurs clés ou n'importe quel objet précieux : avec un AirTag et un iPhone, vous avez littéralement un radar de poche. Ce galet à moins de 30 euros (le lot de 4 traqueurs est la plupart du temps à 99€ chez Amazon) se glisse dans un porte-clé, un sac ou une valise et s'appuie sur l'énorme réseau Localiser d'Apple pour retrouver vos objets en quelques secondes où qu'ils soient, pas uniquement chez vous. Un mini cadeau malin pour toutes les têtes en l'air que vous côtoyez !
Lego Game Boy (set 72046)
Nostalgie maximale : cette Game Boy en Lego remet Mario dans les mains des trentenaires comme des ados. On assemble la console brique par brique, écran compris, pour une pièce d'expo à poser sur un bureau ou une étagère. C'est le cadeau rétrogaming parfait sous les 100€.
Tom by Tomtom
Vous ne lancez pas Waze pour chaque petit trajet ? Tom by TomTom se charge des alertes radars, bouchons et dangers de la route sans écran ni abonnement. On le laisse sur le tableau de bord : il démarre avec la voiture et signale les zones à risque par LED et vibrations, le tout sur la base des données TomTom. Un cadeau auto-futé pour ceux qui se font régulièrement épingler pour de petits dépassements de vitesse… ou qui ne savent plus où donner de la tête avec les changements incessants de limitations.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
Marre de l'interface poussive de votre vieux téléviseur ? Le Fire TV Stick 4K Max la remplace par une clé HDMI ultra-puissante, compatible Wi-Fi 6E, Dolby Vision et Atmos, avec Alexa pour piloter la maison connectée. On binge-watche tout en 4K sans se ruiner ni changer de télé. Le genre de cadeau qu'on installe le 24 au soir...
Chargeur sans fil Anker MagGo 3-en-1 Qi2 (ultra-compact)
Trois câbles en vrac sur la table de nuit, c'est fini. Ce chargeur Anker MagGo Qi2 aligne iPhone, Apple Watch et AirPods sur un seul bloc ultra-compact, certifié Qi2 avec recharge rapide sans fil à 15 watts. Parfait en voyage ou sur un bureau minimaliste, il condense tout l'écosystème Apple (et pas que !) en un cube discret. Un cadeau premium juste sous les 100€, qui donne envie d'optimiser tout son setup.
Console Game & Watch : The Legend of Zelda
Cette console au bon look des années 80 rend hommage aux 35 ans de la saga Zelda avec quatre titres embarqués : The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening (version Game Boy) et un Vermin revisité où l’on incarne Link. Écran couleur, format de poche, horloge et minuteur interactifs complètent le tableau. À noter : il existe aussi une version Game & Watch dédiée à Super Mario Bros, pensée pour les fans du plombier moustachu (et à peu près au même prix). Un cadeau à subtiliser aux enfants dès le 24 au soir… Non, mais !
Batterie externe 20 000 mAh USB-C
Smartphone, Switch, écouteurs… Tout tombe à 5% le soir de Noël ? Cette batterie externe de 20 000 à 25 000 mAh selon les modèles avec un câble USB-C intégré (+ un port USB Type-A et un Type-C PD 3.0) redonne plusieurs charges complètes et peut même dépanner une tablette ou un ultraportable (choisir un modèle à partir de 67 watts). Compacte, autorisée en avion et vendue bien en dessous des 100€, c'est le cadeau pratique qui finira dans tous les sacs.
Huawei FreeBuds 7i
Envie d'écouteurs à réduction de bruit active sans exploser le budget cadeau de Noël ? Les Huawei FreeBuds 7i proposent l'ANC, l'audio spatial et jusqu'à 35 heures d'autonomie avec leur boîtier de transport, tout en restant sous la barre des 100€. Compatibles iOS et Android, cette paire d'intras bien calibrés coche la case "petit cadeau audio qui change le quotidien".
Manette sans fil Xbox Shock (Xbox/PC)
Offrir une manette Xbox officielle, c'est offrir du confort à tous les gamers, que ce soit sur la console éponyme ou sur PC. Grip sérieux, vibration maîtrisée, Bluetooth pour Windows 10/11 et même Steam Deck : c'est le top sous les 100€, et est disponible en près de 10 coloris. En plus, la Xbox Shock fonctionne avec les iPhone et les smartphones Android. Il ne reste plus qu'à choisir la couleur…
Enceinte Bluetooth JBL Go 4
Mini format, gros son. La JBL Go 4 balance un vrai son JBL Pro avec plus de basses, une autonomie d'environ 7h et une certification IP67 pour survivre à la douche comme au bord de la piscine. À moins de 50€, c'est le cadeau parfait pour sonoriser une chambre, un bureau ou un sac à dos. Disponible en de nombreuses couleurs pour s'adapter à tous les goûts et toutes les personnalités.
La tasse Game Boy thermoréactive Paladone
Effet garanti au petit dej ou à la pause café au bureau ! Voici un mug dont l’écran façon Game Boy se révèle dès qu’on verse une boisson chaude. Capacité d’environ 300 ml, finition noire et design rétro qui parle aussi bien aux nostalgiques des années 90 qu’aux fans de Mario. Un petit cadeau geek très accessible (moins de 25€).
Ring Battery Video Doorbell
Marre de rater le livreur ou de ne pas voir qui sonne ? La Ring Battery Video Doorbell filme en HD, envoie les alertes sur smartphone et permet de parler à distance grâce au micro intégré. Alimentée par batterie, elle s'installe sans tirer un seul câble, pour un prix catalogue d'environ 99€. Un cadeau domotique très concret et surtout utile au quotidien.
Appareil photo instantané Fujifilm Instax mini 12
Dans un monde saturé de stories, un tirage instantané fait toujours son effet. L'Instax mini 12 est simple : viser, déclencher, la photo sort en quelques secondes, prête à finir sur le frigo ou dans un carnet. Coloré, ludique, parfait pour les soirées de fin d'année, il reste bien sous les 100€. Un cadeau ultra instagrammable…
Amazfit Active 2 Smart Watch 44 mm
Suivi du sommeil, GPS, plus de 160 sports, dix jours d'autonomie : l'Amazfit Active 2 coche toutes les cases d'une montre connectée moderne, sans faire exploser le budget. Compatible iOS et Android, elle offre même des cartes et du guidage pour le running, avec un prix catalogue autour de 90-100€. Une bonne idée de cadeau, entre ceux qui préparent leurs bonnes résolutions pour 2026 et ceux à qui offrir leur toute première montre connectée sous le sapin.
Kit de démarrage Philips Hue Essential
Envie de mettre un peu de magie lumineuse sous le sapin ? Les ampoules LED connectées Philips Hue transforment n'importe laquelle de vos pièces en ambiance ciné, gaming ou cocooning grâce à une tap sur votre smartphone ou à un ordre adressé à votre assistant personnel (Alexa, Google et Siri). Avec ce kit comprenant un bridge Hue et quatre ampoules connectées E27 vendu sous les 100€, c'est le cadeau déco-tech parfait…
Kit de démarrage ELEGOO UNO R3
Un pack compatible Arduino qui réunit carte, capteurs, LED, afficheurs et câblage, avec une documentation très accessible. Parfait pour découvrir l'électronique et le prototypage en réalisant ses premiers montages interactifs à la maison. Une porte d'entrée abordable dans l'univers des makers et de la programmation embarquée, en dessous des 50€ (le pack ultime est dispo à moins de 70€), qui conviendra aussi aux grands ados curieux.
pCloud
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Un service de stockage généreux, sécurisé et abordable, c'est possible. L'entreprise suisse pCloud propose son abonnement annuel à 99 euros pour 2 To de stockage. L'avantage de pCloud, c'est qu'il monte un disque virtuel lequel s'intègre parfaitement à l'explorateur de fichiers sans aucune latence et avec une synchronisation sélective. Doté d'un service de sauvegarde et d'un gestionnaire de photos, pCloud est disponible sur tous les appareils (PC, Mac, Linux, iOS, Android) avec, bien sûr, le chargement automatique de votre pellicule sur smartphone.
Baladeur cassette Bluetooth Bigben EPOK
Ce lecteur/enregistreur remet la K7 au goût du jour tout en profitant du Bluetooth 5.4 pour diffuser le son sur une enceinte ou un casque sans fil. Auto-reverse, haut-parleur intégré, batterie rechargeable en USB-C et pack complet (casque 3,5 mm, cassette vierge et crayon) en font un kit rétro clé en main. Une idée de cadeau nostalgique, mais très actuelle, proposée sous la barre des 50€.
Console Hyper Mega Tech Capcom Super Pocket
Cette mini console rétro met une borne d'arcade dans la poche avec 12 classiques Capcom intégrés (1942, 1943, 1944, Bionic Commando, Captain Commando, Final Fight, Forgotten Worlds, Ghouls'n Ghosts, Mega Man, Mercs, Street Fighter II': Hyper Fighting, Strider). Écran IPS 2,8” (7,1 cm), compatibilité cartouches Evercade (classiques Neo Geo, Amiga, etc.) et prix largement sous les 100€ en font un cadeau rétrogaming solide, aux côtés d'une version Taito orientée arcade des années 70-80 (Space Invaders, Bubble Bobble, etc.) et vendue à peu près au même tarif.
Microscope numérique BEAVERLAB Darwin M2
Avec son écran IPS 4 pouces (10,2 cm de diagonale), son capteur 1080p et son système de grossissement de 100 à 1600x, ce microscope électronique permet d'observer de plus près son environnement (pièces de monnaie, plantes, etc.) ou, encore, de souder ses premiers composants électroniques. Huit LED réglables, une batterie rechargeable et une carte mémoire microSD fournie pour stocker ses photos et vidéos en font un petit labo de poche adapté aux enfants comme aux adultes curieux, et proposé sous les 100€.