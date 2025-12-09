La solution idéale pour ceux qui égarent régulièrement leurs clés ou n'importe quel objet précieux : avec un AirTag et un iPhone, vous avez littéralement un radar de poche. Ce galet à moins de 30 euros (le lot de 4 traqueurs est la plupart du temps à 99€ chez Amazon) se glisse dans un porte-clé, un sac ou une valise et s'appuie sur l'énorme réseau Localiser d'Apple pour retrouver vos objets en quelques secondes où qu'ils soient, pas uniquement chez vous. Un mini cadeau malin pour toutes les têtes en l'air que vous côtoyez !

Lego Game Boy (set 72046)