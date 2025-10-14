Bigben surfe sur la nostalgie avec le Rewind+ : un baladeur K7 "à l’ancienne" qui mêle le charme analogique et le confort moderne (Bluetooth 5.4 bidirectionnel, recharge USB-C, etc.). Nom de Zeus !
Et si vous faisiez découvrir à vos enfants la joie d'écouter de la musique comme dans les années 80 ? Bigben remet le son analogique au goût du jour avec le Rewind+, un baladeur à cassette - qui a dit Walkman ? - tout droit sorti du passé… mais truffé de technologie d'aujourd'hui (pour le moderne, on repassera). Un mélange entre nostalgie et innovation qui a été pensé pour les fans de rétro comme pour les curieux de la génération Spotify.
Le retour du « clic » magique
Souvenez-vous de ce petit clic quand on insérait une cassette, du plaisir de rembobiner au crayon, de ces cassettes qui trainaient dans les poches de votre blouson ou, encore, de la joie d'une mixtape maison. Bigben souhaite faire revivre tout ça avec le Rewind+, un baladeur cassette Bluetooth 5.4 rechargeable via un simple câble USB Type-C, doté d'une enceinte intégrée, d'un microphone pour effectuer des enregistrements vocaux et même fourni avec une K7 vierge.
Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple gadget nostalgique : le Rewind+ est un vrai lecteur auto-reverse capable de diffuser votre musique en Bluetooth depuis un smartphone ou d'envoyer le son d'une cassette vers un casque sans fil. Mieux, il peut même enregistrer n'importe quelle source audio Bluetooth sur K7. Et, petit clin d'œil sympathique, Bigben ajoute dans la boîte… un crayon en bois pour les puristes du rembobinage manuel.
Disponible à 49,90€, le baladeur affiche un look bleu profond, des boutons physiques et un casque à arceau métallique avec des coussinets d'oreilles orange. Bref, le gadget audio idéal pour se lancer dans une session d'air guitar avec Johnny B. Goode de Chuck Berry à fond les potards. En voilà une bonne idée de cadeau de Noël, à prix accessible, pour les nostalgiques des années 80 ou des aventures de Marty McFly dans Retour vers le futur. Un produit dans la même lignée que le WE-001 de We are rewind ou, dans un autre style mais tout aussi original, le Sound Burger d'Audio-Technica.