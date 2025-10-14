Et si vous faisiez découvrir à vos enfants la joie d'écouter de la musique comme dans les années 80 ? Bigben remet le son analogique au goût du jour avec le Rewind+, un baladeur à cassette - qui a dit Walkman ? - tout droit sorti du passé… mais truffé de technologie d'aujourd'hui (pour le moderne, on repassera). Un mélange entre nostalgie et innovation qui a été pensé pour les fans de rétro comme pour les curieux de la génération Spotify.

Le retour du « clic » magique

Souvenez-vous de ce petit clic quand on insérait une cassette, du plaisir de rembobiner au crayon, de ces cassettes qui trainaient dans les poches de votre blouson ou, encore, de la joie d'une mixtape maison. Bigben souhaite faire revivre tout ça avec le Rewind+, un baladeur cassette Bluetooth 5.4 rechargeable via un simple câble USB Type-C, doté d'une enceinte intégrée, d'un microphone pour effectuer des enregistrements vocaux et même fourni avec une K7 vierge.