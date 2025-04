frigolu

Si cela peut augmenter leur CA de 10 millions de dollars en surfant sur la nostalgie, ils auraient tort de se priver. Ils savent très bien que le consumérisme est lié à une démarche engagée et passionnée sur les marchés de niche comme ceux du vinyle. Il suffit de voir les « audiophiles » prêts à débourser 5000€ pour un câble dont il vont faire l’éloge et qu’ils vont vénérer, alors que techniquement, scientifiquement parlant même, il n’offre absolument rien de plus qu’un câble à 50€ en terme de qualité d’écoute. Une platine vinyle « design » à 10000€ semble dans la cible.

Vous m’en mettrez 10 de côté bien sûr !