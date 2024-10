Au-delà de ses performances acoustiques, l'ATH-ADX3000 se distingue par son confort et son design épuré. « Le design léger et le confort supérieur de l'ATH-ADX3000 sont obtenus en rationalisant sa construction », précise le fabricant. Chaque composant a été soigneusement assemblé pour offrir une expérience d'écoute des plus agréables, même lors de longues sessions. L’ATH-ADX3000 est disponible à la vente depuis le 24 octobre dernier au prix de 999 euros.