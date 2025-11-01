Deux précisions utiles : Tom ne demande aucun abonnement (ni SIM, ni frais cachés), et il revendique un mois d'autonomie. Sur notre période de test, l'endurance s'est avérée effectivement impressionnante : plus de 1 300 km parcourus et des courts trajets en banlieue sans avoir à recharger. En revanche, on regrette l'absence d'indicateur de niveau de batterie exploitable en usage courant. Et quand le Tom tombera à sec, il faudra penser au câble USB-C pour le recharger.

Côté tarif, Tom est lancé à 79,99€. Le pari est clair : faire simple, pas cher, et sans abonnement pour se différencier des ténors comme Coyote.

L'utilisation sur la route

Pas d'écran. C'est le principe. Tom parle par couleurs et bips : l'anneau LED change selon la nature de l'alerte et le rythme des impulsions permet d'estimer la proximité du danger. Très vite, on apprend la grammaire de l'appareil. Le code est cohérent, mais il faut un (court) temps d'adaptation, surtout de nuit où l'on cherche naturellement un regard vers l'info. Au volant, les alertes utiles s'enchaînent :