Maintenant, qu'en est-il de ma productivité et de mes douleurs sciatiques ? Avec un bureau sensiblement plus grand que le précédent et un espace disponible optimisé grâce au bras d'écran, je me sens bien plus à l'aise dans mon travail quotidien. Non, le MAGNUS Pro n'a pas réduit mes douleurs sciatiques, mais dès que celles-ci deviennent trop intenses, je me lève et active la position debout. Et cela a réellement changé mes journées, rendant plus supportables les crises de douleur. Au final, j'alterne les positions assis et debout plusieurs fois par jour, et je ne ressens plus le besoin de devoir m'allonger un moment pour soulager les lombaires. Après un mois et demi d'utilisation, je ne pourrais pas revenir en arrière sur un bureau traditionnel.