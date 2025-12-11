Pebble lance l'Index 01, une bague connectée sans écran ni capteur cardiaque vendue 75 dollars en précommande. Ce dispositif minimaliste se concentre sur une seule fonction : capturer des notes vocales pour ne plus oublier ses idées.
La marque Pebble, principalement connue pour ses montres connectées, revient sur le marché des objets portables avec un produit pour le moins étonnant. L'Index 01 ne ressemble à (presque) aucune bague intelligente actuellement disponible. Contrairement aux modèles comme Oura ou Samsung, ce dispositif n'intègre ni suivi d'activité, ni analyse du sommeil, ni notifications. Pebble présente ce produit comme un « appareil mémoire », destiné uniquement à enregistrer des pensées, des rappels ou des listes de tâches.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une bague sans écran ni capteur cardiaque dédiée aux notes vocales
L'Index 01 se compose d'un anneau en acier inoxydable équipé d'un unique bouton en silicone. L'utilisateur maintient ce bouton enfoncé pour activer le microphone intégré et enregistrer une note vocale. Dès que le bouton est relâché, l'enregistrement est transmis à l'application Pebble sur le téléphone associé. La bague dispose d'un stockage interne suffisant pour environ cinq minutes d'enregistrements, automatiquement effacé une fois les données transférées vers le smartphone.
Le dispositif fonctionne avec un modèle de langage local qui traite les commandes vocales directement sur l'appareil, sans connexion internet obligatoire. Ce système permet de créer des rappels, des notes ou des listes de tâches. L'utilisateur reçoit ensuite une notification sur son téléphone confirmant l'action effectuée. Pebble précise que l'Index 01 n'enregistre pas en continu et ne stocke pas de longues séquences audio.
Prix, fonctionnalités, autonomie et disponibilité
Le bouton de la bague peut également être configuré pour d'autres usages : contrôle de la lecture musicale sur smartphone ou activation de commandes Home Assistant. Pebble travaille qui plus est sur l'ajout d'une fonction déclencheur à distance pour l'appareil photo du téléphone.
Côté autonomie, la bague embarque une batterie non rechargeable comparable à celles des appareils auditifs, capable d'enregistrer entre 12 et 14 heures audio au total. Selon Pebble, une utilisation quotidienne de 10 à 20 enregistrements de 3 à 6 secondes offre une durée de vie d'environ deux ans. Une fois la batterie épuisée, l'entreprise propose un programme de recyclage.
En réalité, l'Index 01 arrive sur un marché déjà occupé par des produits similaires, comme le Stream Ring de Sandbar, vendu 249 dollars avec chargeur USB-C. Pebble mise donc sur un tarif réduit de 75 dollars en précommande, avant une augmentation à 99 dollars lors de la disponibilité générale. Proposée en noir, or et argent, de la taille 6 à la taille 13, cette bague connectée sera livrée en mars 2026 et est compatible avec Android, iOS, ainsi que les montres Pebble.