Le bouton de la bague peut également être configuré pour d'autres usages : contrôle de la lecture musicale sur smartphone ou activation de commandes Home Assistant. Pebble travaille qui plus est sur l'ajout d'une fonction déclencheur à distance pour l'appareil photo du téléphone.

Côté autonomie, la bague embarque une batterie non rechargeable comparable à celles des appareils auditifs, capable d'enregistrer entre 12 et 14 heures audio au total. Selon Pebble, une utilisation quotidienne de 10 à 20 enregistrements de 3 à 6 secondes offre une durée de vie d'environ deux ans. Une fois la batterie épuisée, l'entreprise propose un programme de recyclage.

En réalité, l'Index 01 arrive sur un marché déjà occupé par des produits similaires, comme le Stream Ring de Sandbar, vendu 249 dollars avec chargeur USB-C. Pebble mise donc sur un tarif réduit de 75 dollars en précommande, avant une augmentation à 99 dollars lors de la disponibilité générale. Proposée en noir, or et argent, de la taille 6 à la taille 13, cette bague connectée sera livrée en mars 2026 et est compatible avec Android, iOS, ainsi que les montres Pebble.