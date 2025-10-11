Pendant que le logiciel se prépare, la production matérielle suit son cours, avec son lot de défis. Les premières Pebble 2 Duo sont en cours d’expédition, mais la patience reste de mise, les livraisons s’étalant sur plusieurs semaines. La Pebble Time 2, quant à elle, se fait désirer : son lancement, initialement prévu pour la fin d’année, glisse vers début 2026. Un retard assumé par l’équipe, qui préfère prendre le temps de peaufiner des détails comme l’endurance et l’étanchéité.

En choisissant de rallumer son magasin d’applications avant même la livraison de toutes ses montres, Pebble ne fait pas qu’un pari sur la nostalgie. La marque réaffirme sa philosophie : une montre connectée vaut avant tout par son intelligence logicielle et la vitalité de sa communauté. Le plus dur reste à faire, mais les fondations sont désormais posées pour que l'aventure Pebble reprenne, cette fois, pour de bon.