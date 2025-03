La première montre dévoilée par Eric Migicovsky est la Core 2 Duo. Avec son écran noir et blanc de 1,26 pouce utilisant la technologie e-paper, elle rappelle immédiatement la Pebble 2 originale. Cette technologie d'affichage permet une autonomie impressionnante annoncée à près de 30 jours, un progrès notable comparé aux sept jours seulement du modèle initial.

La Core 2 Duo se veut minimaliste et accessible : pas d'écran tactile mais quatre boutons physiques pour naviguer dans les menus et gérer les notifications. Elle intègre également un microphone et un haut-parleur permettant des interactions vocales simples ainsi que le contrôle musical via Bluetooth. Côté capteurs, elle propose un suivi basique des pas et du sommeil grâce à un accéléromètre, ainsi qu'une boussole numérique et un baromètre.