Le projet Pebble renaît (encore un peu plus) de ses cendres en cette fin d'année 2025, son système d’exploitation et les plans matériels sont désormais entièrement open source, une décision qui vise à garantir sa pérennité, même sans l’acteur derrière la marque.
Née d’un raz-de-marée sur Kickstarter en 2012, où elle avait récolté plus de 10 millions de dollars et attiré 85 000 premiers acheteurs, Pebble a rapidement incarné la success story des pionniers de la montre connectée. En deux ans, plus de 400 000 exemplaires s’étaient écoulés, puis le cap du million fut franchi début 2015, confirmant l’engouement. Toutefois, la marque mettra brutalement fin à son aventure, le 7 décembre 2016.
Le code source de Pebble désormais ouvert à 100%
Rachetée par la marque Fitbit, elle-même rachetée quelques années plus tard par Google, la marque Pebble a fait son retour sur le devant de la scène en début d'année, avec la mise en ligne du code source du système d'exploitation PebbleOS.
Sur son blog, le créateur de la marque, Eric Migicovsky, a récemment tenu à expliquer : « Hier, le logiciel de la montre Pebble était ouvert à environ 95%. Aujourd'hui, il est ouvert à 100%. Vous pouvez télécharger, compiler et exécuter tous les logiciels dont vous avez besoin pour utiliser votre Pebble ».
Un duo de nouvelles montres Pebble à venir
De cette manière, même si Core Devices, l’entreprise qui porte aujourd’hui le renouveau de Pebble, devait un jour disparaître, la communauté dispose déjà de toutes les ressources nécessaires pour poursuivre l’aventure sans elle.
Eric Migicovsky donne également des nouvelles des montres à venir, et promet des modèles nettement plus réparables que les anciennes montres Pebble. Sur la Pebble Time 2 (dotée d'un écran couleur à encre électronique tactile), le capot arrière est désormais maintenu par des vis : il suffit de le retirer pour accéder facilement à la batterie et la remplacer soi-même.
Outre la Pebble Time 2, les intéressés pourront également bientôt s'offrir la Pebble 2 Duo, dont les fichiers électriques et mécaniques ont aussi été publiés. Le lancement, initialement prévu pour cette fin d'année 2025, devrait intervenir au début de l'année 2026.
Il y a quelques semaines à peine, Pebble a remis en service sa boutique d’applications, un élément central de son univers logiciel.
Un geste fort à destination des utilisateurs historiques comme des futurs acheteurs, qui montre que la marque bâtit la suite de son aventure sur des fondations logicielles pérennes et ambitieuses.