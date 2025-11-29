De cette manière, même si Core Devices, l’entreprise qui porte aujourd’hui le renouveau de Pebble, devait un jour disparaître, la communauté dispose déjà de toutes les ressources nécessaires pour poursuivre l’aventure sans elle.

Eric Migicovsky donne également des nouvelles des montres à venir, et promet des modèles nettement plus réparables que les anciennes montres Pebble. Sur la Pebble Time 2 (dotée d'un écran couleur à encre électronique tactile), le capot arrière est désormais maintenu par des vis : il suffit de le retirer pour accéder facilement à la batterie et la remplacer soi-même.