Comme prévu, LG a donc profité du CES 2026 pour lever le voile sur CLOiD, qui se présente comme un robot domestique complet, articulé autour de trois éléments principaux : une tête dotée d'un écran, un torse pourvu de deux bras articulés et une base mobile sur roues intégrant une navigation autonome.

Capable d’incliner son torse pour ajuster sa hauteur, CLOiD peut saisir des objets aussi bien au niveau des genoux qu’en hauteur, élargissant ainsi son champ d’action au quotidien.