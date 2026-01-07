Au CES 2026, LG fait la démonstration de CLOiD, son nouveau robot domestique capable de faire la lessive, de plier le linge, de préparer le petit déjeuner… Bientôt dans votre salon ?
En décembre dernier, LG teasait la présentation d'un tout nouveau « robot domestique », baptisé CLOiD, conçu pour prendre en charge différentes tâches ménagères, et assister l'homme (et la femme) moderne au sein du foyer. Le CES 2026 a permis au groupe coréen d'officialiser ce robot pour le moins étonnant.
Un robot domestique multifonctions chez LG
Comme prévu, LG a donc profité du CES 2026 pour lever le voile sur CLOiD, qui se présente comme un robot domestique complet, articulé autour de trois éléments principaux : une tête dotée d'un écran, un torse pourvu de deux bras articulés et une base mobile sur roues intégrant une navigation autonome.
Capable d’incliner son torse pour ajuster sa hauteur, CLOiD peut saisir des objets aussi bien au niveau des genoux qu’en hauteur, élargissant ainsi son champ d’action au quotidien.
Les bras de CLOiD affichent une conception particulièrement ambitieuse, avec sept degrés de liberté chacun, soit une mobilité comparable à celle d’un bras humain. Épaules, coudes et poignets autorisent des mouvements avant-arrière, latéraux et rotatifs, tandis que chaque main dispose de cinq doigts motorisés indépendamment.
Cela doit permettre d'assurer une manipulation précise et polyvalente, adaptée bien sûr aux objets du quotidien et aux environnements variés comme la cuisine, la buanderie ou le salon. Selon ses concepteurs, CLOiD est parfaitement capable de lancer une machine, de plier le linge, de sortir une bouteille de lait du frigo, d'enfourner un croissant…
Pas de jambes, mais une base roulante
Pour se déplacer, à défaut de jambes, CLOiD s’appuie donc sur une base roulante exploitant des technologies de conduite autonome héritées de l’expertise de LG dans les aspirateurs robots, mais aussi du robot LG Q9 présenté il y a 2 ans.
Selon la marque, ce choix technique privilégie la stabilité, la sécurité et la maîtrise des coûts, avec un centre de gravité bas conçu pour limiter les risques de basculement en cas de contact avec un enfant ou un animal domestique.
De son côté, la tête de CLOiD fait office de véritable hub domotique intelligent et mobile, et embarque un chipset jouant le rôle de cerveau, un écran, un haut-parleur, des caméras, de multiples capteurs ainsi qu’une IA générative à commande vocale.
Cela permet au robot d’interagir naturellement avec les utilisateurs, aussi bien par la voix que par des expressions faciales, d’analyser son environnement et les habitudes de vie du foyer, sans oublier de piloter les appareils connectés de la maison en s’appuyant sur les apprentissages réalisés.
À ce stade, LG CLOiD n’a encore fait l’objet d’aucune annonce concernant une éventuelle date de commercialisation ou un prix de vente. Reste désormais à savoir si ce robot domestique franchira un jour le cap du concept pour s’inviter réellement dans nos foyers.