« Pensé comme un assistant domestique, LG CLOiD s’inscrit dans la vision Zero Labor Home, Makes Quality Time de LG, qui vise à réduire la charge liée aux tâches domestiques grâce à la technologie, afin de permettre aux utilisateurs de consacrer davantage de temps à leurs activités personnelles », explique le conglomérat coréen.

Pour LG, il s'agit de permettre d'automatiser autant que possible certaines tâches répétitives de la maison.