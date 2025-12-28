Au CES 2026, le coréen LG va présenter un tout nouveau « robot domestique », baptisé CLOiD, lequel a été conçu pour prendre en charge différentes tâches ménagères à la maison.
Les tâches ménagères nourrissent depuis longtemps un doux rêve technologique : celui de les déléguer enfin à un robot. Entre contraintes du quotidien et promesses d’innovation, les robots humanoïdes s’invitent depuis longtemps dans nos imaginaires… et bientôt dans notre réalité. LG s’inscrit aujourd’hui dans cette trajectoire, en teasant un robot domestique qui ambitionne d’assister l'humain dans chaque foyer moderne.
LG (aussi) veut installer un robot humanoïde dans nos foyers
Dans la continuité de ses travaux dans le domaine de la robotique appliquée à l’habitat, LG va donc présenter CLOiD au monde entier au début du mois de janvier. Il s'agit d'un robot humanoïde, dont l'objectif est d’améliorer l’organisation de la maison et le confort d’usage au quotidien.
« Pensé comme un assistant domestique, LG CLOiD s’inscrit dans la vision Zero Labor Home, Makes Quality Time de LG, qui vise à réduire la charge liée aux tâches domestiques grâce à la technologie, afin de permettre aux utilisateurs de consacrer davantage de temps à leurs activités personnelles », explique le conglomérat coréen.
Pour LG, il s'agit de permettre d'automatiser autant que possible certaines tâches répétitives de la maison.
Un vrai robot humanoïde, avec une tête, des bras, des mains…
Concrètement, le robot CLOiD signé LG est équipé de deux bras articulés offrant chacun sept degrés de liberté, « permettant des mouvements fluides et maîtrisés ».
Au bout de chaque bras, des mains, composées de cinq doigts indépendants, qui promettent d'être en mesure de réaliser des actions nécessitant un niveau de précision élevé. LG explique que le système de traitement principal sera logé dans la tête du robot (son cerveau), et que celui intégrera aussi un écran, un haut-parleur, une caméra et plusieurs capteurs.
De quoi permettre l’interaction vocale, la communication visuelle et la navigation dans l’espace domestique. Évidemment, l'indispensable intelligence artificielle sera de la partie, et permettra au robot d'analyser son environnement, d'interagir avec les utilisateurs et d'ajuster ses réponses au fil des usages.
Rappelons que Samsung ambitionnait lui aussi d'installer un petit robot domestique (Ballie) dans nos foyers en 2025. Le LG CLOiD fera la démonstration de ses talents à compter du 6 janvier prochain au CES de Las Vegas.