En avril dernier, Samsung et Google officialisaient une collaboration visant à intégrer Gemini au coeur de Ballie, pour des interactions toujours plus naturelles avec l'utilisateur.

Il faudra sans doute patienter jusqu'au prochain CES (le mois prochain) pour avoir, on l'espère, des nouvelles de ce petit robot jaune dont, il faut bien l'avouer, on peine encore à trouver la réelle utilité (sans parler de son prix, encore inconnu à l'heure actuelle, mais qu'on devine élevé).