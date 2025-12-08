Depuis 2020, le petit robot Samsung Ballie ressemblait davantage à un concept qu'à un produit terminé et prêt à être commercialisé. En début d'année pourtant, la marque promettait un lancement dans le courant de l'été, mais à l'approche de Noël, toujours aucune trace de Ballie…
C'était en janvier dernier, dans le cadre du CES 2025, le géant coréen Samsung exhibait son petit robot domestique, Ballie. Un petit robot conçu pour nous accompagner à la maison, et se connecter à notre écosystème d'appareils connectés, afin de baisser ou augmenter le thermostat, d'allumer les lumières connectées de chaque pièce, d'afficher notre calendrier du jour (via un projecteur intégré) ou, encore, de modifier le volume d'une enceinte connectée.
Ballie mon ami, mon ami Ballie
En réalité, Ballie semble être l’un de ces projets que les géants du secteur high-tech promettent depuis des années… sans jamais vraiment les concrétiser. Le petit robot avait fait une première apparition en 2020, alors sous la forme d'un simple prototype destiné à montrer le savoir-faire du géant coréen, sans aucune ambition de commercialisation.
Quatre ans plus tard, Samsung remettait Ballie sur le devant de la scène avec une version revue et nettement plus imposante, dopée à l’intelligence artificielle. Au CES 2025, Samsung allait encore plus loin, en annonçant que Ballie allait bel et bien arriver dans les foyers au cours de l'année 2025.
Ballie n'arrivera pas en 2025
Seulement voilà, attendu pour cet été aux États-Unis comme en Corée, Ballie n'est toujours pas disponible à l'achat. Contacté par le magazine TechRadar, le géant coréen a indiqué : « Nous continuons d’affiner et de perfectionner cette technologie, afin d’offrir une expérience encore plus marquante à nos clients. »
En clair, le petit robot Ballie n’est pas prêt, et Samsung planche toujours activement sur son compagnon dopé à l’IA, et il faudra patienter un peu (beaucoup ?) avant de le voir réellement prendre vie dans nos salons.
Il faut dire que si Samsung a bien présenté une démonstration de Ballie, montrant en boucle ses talents de projecteur ambulant et quelques-unes de ses capacités d’IA, le constructeur s’est gardé de laisser le public interagir directement avec le robot, préférant une mise en scène très contrôlée.
En avril dernier, Samsung et Google officialisaient une collaboration visant à intégrer Gemini au coeur de Ballie, pour des interactions toujours plus naturelles avec l'utilisateur.
Il faudra sans doute patienter jusqu'au prochain CES (le mois prochain) pour avoir, on l'espère, des nouvelles de ce petit robot jaune dont, il faut bien l'avouer, on peine encore à trouver la réelle utilité (sans parler de son prix, encore inconnu à l'heure actuelle, mais qu'on devine élevé).