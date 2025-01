Ballie (à ne pas confondre avec Wall-E, le robot amoureux des studios Pixar) se présente sous la forme d'une boule jaune, comme une grosse balle de tennis. Ce design tout en rondeurs lui permet d'être plus agréable à l'œil, ou en tout cas moins inquiétant lorsqu'il se déplace dans la maison. L'appareil n'est pas très grand et peut se faufiler partout, en utilisant une caméra et des capteurs pour se repérer dans l'espace et éviter les objets.

Son premier usage est tourné vers la domotique. Ballie peut automatiquement se connecter à votre écosystème d'appareils connectés pour baisser ou augmenter le thermostat, allumer les lumières connectées de chaque pièce ou encore modifier le volume d'une enceinte connectée.