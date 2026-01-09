Un des plus grands constructeurs d'aspirateurs robots se lance dans le monde des téléviseurs. On ne s'y attendait pas, mais Dreame nous étonne avec du matériel haut de gamme.
Jusqu’ici principalement identifié pour ses appareils électroménagers et d'entretien, le constructeur Dreame profite du CES 2026 de Las Vegas pour officialiser son virage stratégique vers l'audiovisuel. La marque y dévoile ses premières séries de téléviseurs, misant sur la technologie Mini LED et des dalles à haute fréquence de rafraîchissement. Le constructeur revendique déjà 100 000 commandes fin 2025.
Dreame V3000 : cap sur la luminosité et le gaming
Positionné comme le fer de lance de cette nouvelle gamme, le téléviseur Aura Mini LED 4K TV V3000 vise le segment haut de gamme. Dreame y intègre sa technologie d'affichage "Aura Mini LED Premium", une combinaison de rétroéclairage Mini LED et de filtre QLED (Quantum Dot).
Sur le papier, les spécifications techniques sont solides : le constructeur annonce un pic de luminosité atteignant 2800 nits et une couverture de 98 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, avec une capacité d'affichage de plus de 1,07 milliard de couleurs. Pour gérer les reflets, point faible récurrent des dalles très lumineuses, Dreame introduit le revêtement "Black Crystal True Color". Ce dernier promet une réflectivité réduite à 1,8 % et des angles de vision ouverts à 178°. De quoi titiller des constructeurs comme HiSense ou Samsung.
Le V3000 cible également le public des joueurs. La fiche technique fait état d'un taux de rafraîchissement montant jusqu'à 300 Hz, associé à un temps de réponse de 5,3 ms. La connectique et le traitement logiciel suivent cette logique avec la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate), de l'ALLM (Auto Low Latency Mode) et de l'AMD FreeSync Premium.
Dreame S100 : une approche "tout-en-un" centrée sur l'audio
Le second modèle, le S100, conserve la technologie de rétroéclairage Mini LED avec gradation locale (local dimming) et la couche QLED, mais avec une luminosité maximale ramenée à 1000 nits. Il embarque un processeur dédié, le Dreamind Pro AI, chargé notamment de l'upscaling des contenus 2K vers la 4K.
La particularité du S100 réside surtout dans son système sonore. Dreame a choisi d'intégrer directement une barre de son au châssis du téléviseur. Baptisé "Dreame 4.1.2ch Master Sound System", ce dispositif comprend 11 haut-parleurs pour une puissance de crête de 70 W. L'objectif affiché est de proposer une spatialisation sonore sur 270° sans nécessiter d'équipement externe supplémentaire.
Dreame élargit son écosystème
Au-delà des aspirateurs robots, smartphones et ici, des téléviseurs, Dreame présente à Las Vegas plusieurs périphériques destinés à compléter son offre audiovisuelle et bureautique :
- Audio : deux nouvelles barres de son, la Pano S2 (système 5.1.2 compatible Dolby) et la Pano S1 (système 3.1.2 au design Bauhaus)
- Affichage : le projecteur laser T2, ainsi qu'un moniteur professionnel 5K, le X1 Ultra, orienté vers la productivité
- Mobilité : une tablette, la MegPad M2 Pro, dotée d'un écran 4K.
Prix et disponibilité
Concernant la commercialisation, Dreame annonce une disponibilité disparate selon les modèles et les régions :
- Le modèle phare, le V3000, est attendu pour un lancement mondial courant 2026. Son tarif s'étendra de 2299 à 7999 $ selon la diagonale choisie.
- Le modèle S100 est d'ores et déjà disponible dans certaines régions, avec une fourchette de prix allant de 1299 à 3999 $.
Les prix en euros et les dates précises de disponibilité pour le marché français n'ont pas encore été communiqués.