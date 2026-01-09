Sur le papier, les spécifications techniques sont solides : le constructeur annonce un pic de luminosité atteignant 2800 nits et une couverture de 98 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, avec une capacité d'affichage de plus de 1,07 milliard de couleurs. Pour gérer les reflets, point faible récurrent des dalles très lumineuses, Dreame introduit le revêtement "Black Crystal True Color". Ce dernier promet une réflectivité réduite à 1,8 % et des angles de vision ouverts à 178°. De quoi titiller des constructeurs comme HiSense ou Samsung.