Vous connaissez Dreame pour ses aspirateurs, fers à lisser et autres purificateurs d'air, et vous la connaitrez bientôt pour ses smartphones ! En septembre dernier, la marque chinoise clarifiait son intention d'investir, à l'international, un marché déjà particulièrement compétitif, et s'apprête à dévoiler son tout premier modèle.
Celui auquel on prête le nom de Dreame E1 est donc un smartphone qui vient tout juste de passer la certification du label énergie européen. L'occasion de découvrir en avant-première quelques caractéristiques de ce qui se dessine comme un smartphone d'entrée ou de milieu de gamme.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un premier smartphone abordable pour Dreame
Dreame a cassé le marché des aspirateurs robots avec ses produits à l'excellent rapport qualité-prix. Une stratégie qu'elle compte bien adopter également pour ses smartphones. Si l'ensemble de la fiche technique n'est pas encore connue, on trouve dans la certification européenne du Dreame E1 quelques indices qui suggèrent une tarification abordable.
D'après l'étiquette, consultable sur le site européen, ce Dreame modèle référencé W5110 embarque une batterie de 5000 mAh, rechargeable à 33W. Il est certifié IP64, et compatible 5G. Il dispose d'une puce NFC, et même une prise jack 3,5 mm. Autant de caractéristiques que l'on retrouve d'habitude sur des modèles situés entre 250 et 400€.
Le reste de la fiche technique est encore mystérieux, même si un croquis industriel nous donne une vue d'ensemble de l'apparence (très classique) du smartphone. Le Dreame E1 afficherait trois capteurs photo (108+2+2 Mpx) au dos, ainsi qu'un écran AMOLED de 6,67". Concernant la puce, la quantité de RAM ou encore le stockage, rien n'a encore fuité.
Une batterie remplaçable, dans cette économie ?
Là où le Dreame E1 pourrait tirer son épingle du jeu, c'est dans son caractère durable. Il apparaît des informations relayées par Gizmochina que la batterie du premier smartphone Dreame pourrait être amovible, et donc remplaçable facilement pour les utilisateurs et utilisatrices. On remarque aussi que l'étiquette du label européen parle de sept ans de mises à jour (ce qui ne concerne, comme d'habitude, que les mises à jour de sécurité — pour l'OS, cela reste à voir).
On reste donc suspendu aux annonces de Dreame qui, à en juger par la fraîcheur de cette certification, ne devrait pas tarder à annoncer son premier smartphone. Notre petit doigt nous fait logiquement penser au CES, qui se tiendra à Las Vegas tout début janvier. L'occasion parfaite pour le lancement d'une nouvelle typologie de produits… quand bien même le marché du smartphone est aussi bouché qu'il est en perte de vitesse cette année.