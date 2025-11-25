Pierreonline

Il faut déjà s’attendre à une super autonomie, c’est bien que le créneau des téléphones à batterie XXL se généralise chez tous les constructeurs (Oppo, Realme, One Plus, mais aussi Honor, Xiaomi, y a que Samsung qui fait de la résistance…), sachant qu’avant c’était une niche occupée par des marques comme Oukitel…c’est sans doute la banalisation des batteries au silicium carbon qui permet cela, perso je préfère mille fois un smartphone avec une grande autonomie qu’un smartphone super fin comme l’Iphone Air ou le S25 Edge …(petit tacle à Apple)… sachant que la techno silicium carbon permet justement d’avoir des batteries XXL dans le même espace qu’auparavant …