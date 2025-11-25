Le fabricant chinois poursuit son teasing avant le lancement international de son smartphone le plus ambitieux. Le rendez-vous est pris pour le 2 décembre, et les précommandes sont désormais lancées… mais à quel prix ?
Le realme GT 8 Pro doit marquer un tournant pour la jeune marque membre du conglomérat BBK Electronics (OPPO, OnePlus…). Un smartphone très clairement tourné vers la photo, vitrine d'un partenariat flambant neuf avec le géant japonais Ricoh, sur lequel on refait le point avant le coup d'envoi le 2 décembre prochain.
Le flagship le plus ambitieux de realme
Cette année, realme veut être pris au sérieux. Très au sérieux même, et plus uniquement sur le milieu de gamme. Comme quantité d'autres marques avant lui, le trublion du rapport qualité-prix bombe le torse et dégaîne un nouveau « GT Pro » qui veut devenir calife à la place du calife. Fini, les flagship killers : realme veut son propre flagship !
Cela se traduit donc par des caractéristiques aussi reluisantes qu'attendues, parmi lesquelles on retrouve naturellement une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec une chambre à vapeur, un écran OLED 2K de 6,8 pouces cadencé à 144 Hz (à la luminosité annoncée à 7000 nits), ainsi qu'une gigantesque batterie en silicium-carbone de 7000 mAh, rechargeable à 120W… tout y est.
Une configuration qui n'est pas sans rappeler celle du tout récent OnePlus 15 (que j'ai vraiment adoré), mais qui se distingue notamment par une partition photo légèrement différente, et propulsée par l'expert de la photo de rue Ricoh.
Une configuration photo attendue au tournant
Alors même que OnePlus a mis un terme à son partenariat avec Hasselblad, voilà que son cousin realme s'acoquine de Ricoh. On ne se fera pas de faux espoirs quant à la teneur de ce partenariat, qui est avant tout logiciel et esthétique (les capteurs restent signés Sony), mais on peut dans tous les cas s'enthousiasmer d'une configuration technique inédite et intrigante.
On retrouvera donc les usual suspects que sont un grand-angle et un ultra grand-angle 50 mégapixels, qui pourraient cette fois être éclipsés par un téléobjectif 3x de 200 mégapixels et d'une taille de 1/1.56" (des dimensions habituellement réservées aux modules principaux des smartphones). Ajoutons à cela un « Ricoh Mode » qui reprend les caractéristiques phares des appareils photo GR de la marque, comme les simulations de pellicules ou le mode Snap qui vient verrouiller la distance de mise au point.
Petite coquetterie inattendue : l'îlot d'appareils photo est amovible, et pourra être remplacé par un module carré ou circulaire.
Realme GT 8 Pro : prix et disponibilité
Realme ouvre ce jour les précommandes du GT 8 Pro chez Boulanger, qui propose diverses offres promotionnelles incluant notamment des écouteurs et un chargeur 120 W.
Décliné dans les coloris bleu et blanc, le realme GT 8 Pro est également proposé dans une « Dream Edition » en partenariat avec Aston Martin. Voici les tarifs.
- realme GT 8 Pro : 999€ (12+256 Go), 1199€ (16+512 Go)
- realme GT 8 Pro Dream Edition : 1299€ (16+512 Go)
Les offres de précommandes courent jusqu'au 1er décembre prochain. On se retrouve quant à nous dans quelques jours pour vous rendre notre verdict sur ce nouveau smartphone !