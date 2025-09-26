realme s’apprête à lancer en France le GT 8 Pro, l’un des premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Avec cette nouvelle puce, la marque vise à imposer son modèle sur le segment haut de gamme.
La marque chinoise realme vient de dévoiler les premières informations sur son GT 8 Pro, quelques jours seulement après les premières fuites. Ce flagship, attendu sur le marché français avant la fin de l'année 2025, embarque une nouveauté de taille : le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Cela suffira-t-il pour autant à renforcer la présence de realme sur le segment des smartphones premium ?
Le Snapdragon 8 Elite Gen 5, nouvelle référence de Qualcomm ?
Le cœur du GT 8 Pro repose sur la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, présentée comme « la plateforme mobile nouvelle génération la plus puissante » par Qualcomm. Fabriqué selon le procédé N3p 3 nm de TSMC, ce processeur bénéficie d’une architecture octa-core 2+6. La fréquence maximale atteint 4,61 GHz en configuration standard, un niveau qui le place parmi les composants les plus performants du marché à l'heure actuelle. Cette gravure fine promet une « excellente efficacité énergétique », associée à une fluidité et une rapidité accrues pour l'ensemble des tâches.
L’intégration de cette puce place donc le GT 8 Pro parmi les tout premiers modèles à en profiter en France. En matière de performances, l’appareil affiche un score AnTuTu supérieur à 4 millions, le plaçant directement dans le haut du panier des smartphones Android actuels. Dans son communiqué de presse, realme précise que son futur modèle « repousse les standards de l'industrie des smartphones haut de gamme ». Restera à observer comment cela se traduira une fois le smartphone en main.
GT 8 Pro : des performances gaming renforcées par les technologies realme
L'expérience gaming demeure visiblement parmi les principaux axes de développement du GT 8 Pro. En effet, le smartphone haut de gamme s'appuie sur deux technologies propriétaires de realme : la puce IA Hyper Vision+ et le système realme GT BOOST 3.0, dédié à la gestion prédictive de la consommation énergétique. Le terminal peut « faire fonctionner simultanément deux jeux nécessitant d'importantes ressources, tels que PUBG et Genshin Impact, à des fréquences d'images stables et élevées durant une heure ».
Avec l’intégration du Snapdragon 8 Elite Gen 5, un score AnTuTu dépassant les 4 millions et des technologies logicielles dédiées au gaming et au multitâche, le constructeur nous offre un aperçu concret de ses ambitions avec son nouveau flagship. Le lancement à venir nous dira si le GT 8 Pro parviendra véritablement à s’imposer comme une nouvelle référence dans le haut de gamme.
Source : Communiqué de presse