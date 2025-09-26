Le cœur du GT 8 Pro repose sur la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, présentée comme « la plateforme mobile nouvelle génération la plus puissante » par Qualcomm. Fabriqué selon le procédé N3p 3 nm de TSMC, ce processeur bénéficie d’une architecture octa-core 2+6. La fréquence maximale atteint 4,61 GHz en configuration standard, un niveau qui le place parmi les composants les plus performants du marché à l'heure actuelle. Cette gravure fine promet une « excellente efficacité énergétique », associée à une fluidité et une rapidité accrues pour l'ensemble des tâches.

L’intégration de cette puce place donc le GT 8 Pro parmi les tout premiers modèles à en profiter en France. En matière de performances, l’appareil affiche un score AnTuTu supérieur à 4 millions, le plaçant directement dans le haut du panier des smartphones Android actuels. Dans son communiqué de presse, realme précise que son futur modèle « repousse les standards de l'industrie des smartphones haut de gamme ». Restera à observer comment cela se traduira une fois le smartphone en main.