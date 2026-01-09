Le CES 2026 est riche en surprises : parmi les nombreuses innovations présentées, on trouve notamment des lunettes de piscine connectées.

Holoswim a présenté ses nouvelles lunettes connectées spéciales natation lors du CES 2026. ©Holoswim
Que vous soyez un nageur du dimanche ou un athlète confirmé, vous avez probablement déjà au poignet une montre connectée capables de suivre vos progrès, comme la Garmin Venu 3 ou la Huawei Watch 4 Fit Pro, par exemple. Bonne nouvelle, vous allez désormais pouvoir traquer vos performances en temps réel : le constructeur Holoswim a, lors du CES 2026, présenté des lunettes connectées pensées pour les nageurs.

Des lunettes connectées conçues pour la natation

On n'arrête pas le progrès ! Alors que les lunettes connectées ont plus que jamais le vent en poupe, l'entreprise Holoswim a eu la bonne idée de créer les Holoswim 2 Pro, des lunettes permettant aux nageurs de consulter en temps réel des données sur leurs performances : vitesse de nage, distance parcourue, longueurs effectuées… Dotées d'une autonomie de 4h, elles incluent notamment 6 modes d'entraînement.

Testées par plus de 2000 nageurs de compétition dans une dizaine de pays, ces lunettes, qui ne pèsent que 77g, incluent la technologie brevetée FitWing™, qui améliore leur stabilité, et bénéficient d'un traitement anti-buée. Holoswim a également tout prévu côté ergonomie : le constructeur propose neufs ponts de nez différents afin que ses lunettes puissent s'adapter au visage de n'importe quel nageur.

Affichez vos performances sous l'eau en temps réel. ©Holoswim
Une précision supérieure aux montres connectées

Les Holoswim 2 Pro intègrent également l'IA Smart AI qui enregistre les mouvements, analyse les performances et fait des suggestions personnalisées. Elle offre une précision de 97 % pour la mesure des données de natation, un chiffre supérieur aux performances des montres connectées.

Ces lunettes peuvent être connectées à une montre Apple ou Garmin. Une app mobile, Holosport est également disponible, en version iOS ou Android, pour le suivi des progrès : elle propose de nombreux graphiques ainsi que des rapports hebdomadaires, mensuels ou annuels.

Hélas, pour s'offrir cette innovation, il faudra sans doute faire quelques économies : sur le site officiel, les Holoswim 2 Pro sont proposées au prix de 199 euros.

Source : Holoswim