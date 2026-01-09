Le CES 2026 est riche en surprises : parmi les nombreuses innovations présentées, on trouve notamment des lunettes de piscine connectées.
Que vous soyez un nageur du dimanche ou un athlète confirmé, vous avez probablement déjà au poignet une montre connectée capables de suivre vos progrès, comme la Garmin Venu 3 ou la Huawei Watch 4 Fit Pro, par exemple. Bonne nouvelle, vous allez désormais pouvoir traquer vos performances en temps réel : le constructeur Holoswim a, lors du CES 2026, présenté des lunettes connectées pensées pour les nageurs.
Des lunettes connectées conçues pour la natation
On n'arrête pas le progrès ! Alors que les lunettes connectées ont plus que jamais le vent en poupe, l'entreprise Holoswim a eu la bonne idée de créer les Holoswim 2 Pro, des lunettes permettant aux nageurs de consulter en temps réel des données sur leurs performances : vitesse de nage, distance parcourue, longueurs effectuées… Dotées d'une autonomie de 4h, elles incluent notamment 6 modes d'entraînement.
Testées par plus de 2000 nageurs de compétition dans une dizaine de pays, ces lunettes, qui ne pèsent que 77g, incluent la technologie brevetée FitWing™, qui améliore leur stabilité, et bénéficient d'un traitement anti-buée. Holoswim a également tout prévu côté ergonomie : le constructeur propose neufs ponts de nez différents afin que ses lunettes puissent s'adapter au visage de n'importe quel nageur.
Une précision supérieure aux montres connectées
Les Holoswim 2 Pro intègrent également l'IA Smart AI qui enregistre les mouvements, analyse les performances et fait des suggestions personnalisées. Elle offre une précision de 97 % pour la mesure des données de natation, un chiffre supérieur aux performances des montres connectées.
Ces lunettes peuvent être connectées à une montre Apple ou Garmin. Une app mobile, Holosport est également disponible, en version iOS ou Android, pour le suivi des progrès : elle propose de nombreux graphiques ainsi que des rapports hebdomadaires, mensuels ou annuels.
Hélas, pour s'offrir cette innovation, il faudra sans doute faire quelques économies : sur le site officiel, les Holoswim 2 Pro sont proposées au prix de 199 euros.