Que vous soyez un nageur du dimanche ou un athlète confirmé, vous avez probablement déjà au poignet une montre connectée capables de suivre vos progrès, comme la Garmin Venu 3 ou la Huawei Watch 4 Fit Pro, par exemple. Bonne nouvelle, vous allez désormais pouvoir traquer vos performances en temps réel : le constructeur Holoswim a, lors du CES 2026, présenté des lunettes connectées pensées pour les nageurs.