Meta profite de cette fin d'année pour lancer de nouvelles fonctionnalités sur ses lunettes connectées. L'une d'entre elle augmente littéralement l'ouïe du porteur.
Amplifier la voix de l'interlocuteur
À commencer par Conversation Focus, présentée lors de l'événement Meta Connect il y a quelques semaines. Si vous vous trouvez dans un endroit bruyant, par exemple « en train de manger dans un nouveau restaurant branché, de prendre les transports ou de prendre un verre dans un café bondé », les lunettes permettent d'entendre plus clairement de votre interlocuteur.
La technologie, qui s'active grâce à une simple commande vocale, repose sur trois aspects : des haut-parleurs à conduction aérienne, des microphones directionnels et un traitement audio en temps réel piloté par logiciel. Concrètement, les lunettes captent l'environnement sonore via plusieurs micros répartis sur la monture, puis grâce à une technique appelée « beamforming », le système identifie la provenance des sons et isole la voix située juste en face de l'utilisateur. Elle est ensuite amplifiée dynamiquement, tandis que les bruits ambiants sont atténués.
Disponibles sur les modèles Ray-Ban et Oakley, Conversation Focus est tout d'abord en accès anticipé aux États-Unis et au Canada, et sera déployée à davantage de régions plus tard.
Une chanson selon votre environnement
Mais ce n'est pas tout. La marque introduit aussi une fonctionnalité multimodale sur Spotify. Ainsi, vous pouvez demander aux lunettes de diffuser un morceau sur l'application qui correspond à ce que vous êtes en train de regarder. « Cela permet de combiner la vision et la reconnaissance informatiques avec la puissante personnalisation de Spotify pour créer une liste de lecture basée sur vos goûts uniques, personnalisée pour ce moment précis », explique Meta.
Par exemple, regarder des décorations de Noël pourrait déclencher une liste de lecture sur le même thème. Cette nouveauté est disponible en France via la mise à jour v21 des lunettes. En revanche, elle n'est, pour l'heure, qu'accessible en anglais.