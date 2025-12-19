Mais ce n'est pas tout. La marque introduit aussi une fonctionnalité multimodale sur Spotify. Ainsi, vous pouvez demander aux lunettes de diffuser un morceau sur l'application qui correspond à ce que vous êtes en train de regarder. « Cela permet de combiner la vision et la reconnaissance informatiques avec la puissante personnalisation de Spotify pour créer une liste de lecture basée sur vos goûts uniques, personnalisée pour ce moment précis », explique Meta.