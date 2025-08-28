La marque finlandaise Suunto dévoile une nouvelle montre GPS pensée pour la performance, ainsi qu’une paire d’écouteurs à conduction osseuse connectés.
- Suunto lance la Race 2, une montre GPS légère avec une autonomie de 12 jours et 115 modes sportifs.
- Les écouteurs Wing 2 à conduction osseuse offrent une utilisation sécurisée, avec commandes gestuelles et autonomie de 12 heures.
- Les deux produits seront disponibles le 27 août 2025, avec la Race 2 à partir de 499 € et les Wing 2 à 169 €.
Suunto enrichit son catalogue de montres connectées avec deux produits complémentaires : la Race 2, dernière version de sa montre GPS orientée performance, et les écouteurs Wing 2. La première mise sur un design affiné, une autonomie prolongée et des fonctions intelligentes élargies. Les seconds se distinguent par une restitution audio via conduction osseuse et une compatibilité directe avec la montre. Ensemble, ces deux appareils traduisent la volonté de la marque d’offrir aux sportifs et aventuriers des outils pour mieux s’entraîner, progresser et sécuriser leurs sorties en toutes conditions.
Suunto Race 2 : une montre GPS repensée pour la performance
La Race 2 conserve les fondations de la première génération, tout en introduisant un boîtier plus fin et plus léger. Disponible en composite (65 g) ou en acier inoxydable (76 g), elle s’appuie sur un capteur de fréquence cardiaque optique plus précis et une interface de charge simplifiée. Son écran AMOLED de 49 mm, logé dans une épaisseur de 12,5 mm, améliore la lisibilité dans toutes les conditions, y compris lors des entraînements exigeants en extérieur.
Sous son boîtier, la Race 2 intègre un processeur mis à jour, garantissant une navigation plus fluide et une évolutivité via de futures mises à jour logicielles. L’autonomie atteint jusqu’à 12 jours en mode montre connectée et 50 heures en mode GPS optimal, grâce à un suivi bi-bande couvrant l’ensemble des principaux systèmes satellites. Une endurance qui la destine aussi bien aux longues randonnées qu’aux compétitions exigeantes.
Côté usages, la montre propose plus de 115 modes sportifs, dont 22 nouveaux, couvrant la course, le trail, le cyclisme, la natation ou encore le ski. Des fonctions avancées comme ClimbGuidance pour gérer le dénivelé, les alertes météo ou encore Suunto Coach, qui adapte l’entraînement en fonction des données, viennent compléter l’ensemble. La Race 2 sera disponible dès le 27 août 2025, au prix de 499 € en version acier inoxydable et 599 € en titane.
Suunto Wing 2 : des écouteurs à conduction osseuse connectés
Les Suunto Wing 2 ont été conçus pour offrir un retour vocal en temps réel, directement lié à la montre Race 2. Grâce à la conduction osseuse, ils laissent les oreilles dégagées, ce qui permet de rester attentif à son environnement. Leur structure en titane et silicone assure un maintien même lors des entraînements intenses ou des longues sorties, tandis que leur conception ouverte renforce la sécurité en milieu urbain comme sur les sentiers isolés.
Ces écouteurs se distinguent par leurs commandes gestuelles, permettant de gérer la lecture audio ou les appels par de simples mouvements de tête. Des doubles microphones à réduction de bruit garantissent une bonne clarté vocale, tandis que des LED intégrées améliorent la visibilité en faible luminosité et peuvent être personnalisées via l’application Suunto. Étanches et résistants à la poussière, les Wing 2 sont conçus pour résister à des conditions variées.
L’autonomie annoncée est annoncée à 12 heures d’utilisation continue, avec recharge rapide USB-C et batterie externe optionnelle pour prolonger l’écoute. Disponibles en deux coloris (noir et corail), les Suunto Wing 2 seront commercialisés dès le 27 août 2025 au prix de 169 €.