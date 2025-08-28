Sous son boîtier, la Race 2 intègre un processeur mis à jour, garantissant une navigation plus fluide et une évolutivité via de futures mises à jour logicielles. L’autonomie atteint jusqu’à 12 jours en mode montre connectée et 50 heures en mode GPS optimal, grâce à un suivi bi-bande couvrant l’ensemble des principaux systèmes satellites. Une endurance qui la destine aussi bien aux longues randonnées qu’aux compétitions exigeantes.

Côté usages, la montre propose plus de 115 modes sportifs, dont 22 nouveaux, couvrant la course, le trail, le cyclisme, la natation ou encore le ski. Des fonctions avancées comme ClimbGuidance pour gérer le dénivelé, les alertes météo ou encore Suunto Coach, qui adapte l’entraînement en fonction des données, viennent compléter l’ensemble. La Race 2 sera disponible dès le 27 août 2025, au prix de 499 € en version acier inoxydable et 599 € en titane.