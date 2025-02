Des alertes d'apnée sonores et vibrantes peuvent être déclenchées selon des paramètres personnalisés. Le variomètre déclenche notamment des alertes sonores et vibrantes selon la vitesse de descente ou de remontée, et un graphique permet de suivre la vitesse de descente et de remontée, ainsi que le temps passé en surface.

« Avec ses fonctionnalités populaires, comme le score de préparation à la plongée, la fréquence cardiaque en continu, le suivi avancé du sommeil et bien d'autres, cette montre connectée ne se limite pas à la plongée, mais vous accompagne avant et après chaque immersion », explique Dan Bartel, vice-président des ventes chez Garmin.