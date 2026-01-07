L'occasion de retrouver ce design toujours aussi atypique, avec deux petites enceintes satellites reliées à un caisson de basse. On y retrouve une conception à trois voies, avec un caisson de basse de 5,25 pouces, 6 haut-parleurs médiums de 1,6" et 2 tweeters de 1".

À cela s'ajoutent six thèmes d'éclairage ambiant, et la possibilité de personnaliser le tout via l'application Harman Kardon One. 2026 oblige, en plus du Bluetooth, le Wi-Fi est désormais de la partie pour profiter d'un son premium via Spotify, AirPlay, Tidal…

Côté connectiques, on retrouve ici deux ports USB-C (pour les enceintes), un port AUX mais aussi un port HDMI ARC pour relier le kit à une Smart TV (ou autre).