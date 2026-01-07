En 2026, Harman Kardon va ressusciter deux légendes de l'audio, avec un nouveau kit SoundSticks et une nouvelle enceinte Aura Studio, tous deux de cinquième génération (et désormais compatibles Wi-Fi).
Au CES 2026, Harman Kardon modernise deux monuments de l’audio domestique. Avec les Soundsticks 5 Wi-Fi et l’Aura Studio 5 Wi-Fi, le constructeur décline ses enceintes iconiques en de nouvelles versions connectées plus ambitieuses. Au programme : streaming haute résolution, intégration réseau simplifiée et design toujours aussi spectaculaire et transparent, dans la lignée des modèles déjà plébiscités en Bluetooth.
Les SoundSticks de retour en 2026 !
Lancée pour la première fois en 2000, la gamme SoundSticks signée Harman Kardon a toujours allié le design aux performances audio. Il faut dire que cette première mouture avait bénéficié des conseils avisés d'un certain Jony Ive, avec l'accent mis sur la transparence, véritable marque de fabrique de la gamme.
Avec toujours cette ambition de « dépasser le simple univers de l’équipement audio et s’intégrer avec évidence dans le champ du design sculptural », la marque officialise ses SoundSticks 5, six ans après le modèle précédent.
L'occasion de retrouver ce design toujours aussi atypique, avec deux petites enceintes satellites reliées à un caisson de basse. On y retrouve une conception à trois voies, avec un caisson de basse de 5,25 pouces, 6 haut-parleurs médiums de 1,6" et 2 tweeters de 1".
À cela s'ajoutent six thèmes d'éclairage ambiant, et la possibilité de personnaliser le tout via l'application Harman Kardon One. 2026 oblige, en plus du Bluetooth, le Wi-Fi est désormais de la partie pour profiter d'un son premium via Spotify, AirPlay, Tidal…
Côté connectiques, on retrouve ici deux ports USB-C (pour les enceintes), un port AUX mais aussi un port HDMI ARC pour relier le kit à une Smart TV (ou autre).
Une nouvelle enceinte Aura Studio de cinquième génération aussi
Parallèlement, la marque a également annoncé une nouvelle version (la cinquième) de son enceinte Aura Studio.
Là encore, Harman Kardon promet « des haut-parleurs et un caisson de basses méticuleusement réglés » dans un format plus compact, avec de nouveaux détails argentés un textile noir plus profond, sans oublier un dôme lumineux qui suit l'ambiance de la musique.
Côté connectivité, Bluetooth et Wi-Fi sont également de la partie, avec un système d'autocalibration audio en fonction de l'acoustique de la pièce, et la possibilité de créer un système audio multiroom.
À l'instar du nouveau kit SoundSticks 5, cette nouvelle Aura Studio dispose d'un bouton Moment personnalisable, pour lancer par exemple sa playlist favorite en une simple pression.
Prix et disponibilité
La nouvelle Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi, ainsi que le nouveau kit SoundSticks 5 Wi-Fi seront commercialisés à partir de mars 2026.
Tous deux seront disponibles sur le site officiel de la marque, ainsi que chez les revendeurs partenaires, au tarif public conseillé de 379,99 euros.